'Mimito' Arias quiere ser presidente y dice que no es un ladrón

martes 24 de julio de 2018 - 10:04 a.m.

Expresó que la campaña que se avecina será distinta al 2014

El excandidato presidencial de Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, vuelve a la contienda electoral pero esta vez no de la mano de Cambio Democrático (CD), sino de la del partido Alianza, recién creado por el diputado José Muñoz.

Arias aseguró que no es ningún ladrón y que las investigaciones en su contra no han prosperado.

"La investigación que me han hecho, han demostrado que no soy un ladrón. Me han investigado todos mis activos, mis movimientos y no existe evidencia de manejo irregular en ninguno de mis fondos personales. Los gastos de la campaña se justificaron", expresó.

"Los únicos fondos que yo manejé fueron los que ingresaron a mi campaña, depositados en dos bancos de primera línea y reportados al Tribunal Electoral", señaló el ex candidato de CD en el noticiero de TVN. "No existió en mi campaña dinero que no fuera reportado", añadió.

Según Arias después de la elección en 2014 sucedieron muchas cosas en el colectivo CD. Sin la cabeza del partido, (el ex presidente Ricardo Martinelli y líder del colectivo estaba fuera del país) las pugnas internas tomaron fuerzas "terribles", con bandos sin ninguna dirección, razón por la que decidió tomar distancia y hacer las cosas a su manera.

Expresó además que la campaña que se avecina será distinta al 2014 y que pasara el proceso de primarias del partido Alianza.

Destacó estar tranquilo porque ha mantenido una vida honesta. "Me han investigado, han visto que tengo mis ingresos demostrados".

"Mi postulación es una forma de decir que voy a continuar con el mismo trabajo que he hecho hasta ahora, con la misma imagen y que mi vida está abierta", acotó.