Menos de 12% de participación en primarias del CD

Apenas el 11,60 por ciento de participación registran hoy las elecciones primarias del opositor partido Cambio Democrático (CD), en las que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) es candidato a ser postulado para diputado pese a estar preso, informó el Tribunal Electoral (TE).

De acuerdo con un comunicado oficial, a las 10:30 a.m. se hizo el primer reporte de participación a nivel nacional en el que se indica que del total de electores en mesas reportadas, 284.496, a esa hora habían votado 33.007, equivalente al 11,60 por ciento.



La participación más baja, 6,25 por ciento, se dio en el distrito de San Miguelito, el más poblado de la capital; 6,29 en el área de Panamá Este; el 7,57 en Panamá Norte; 8,77 por ciento en Panamá Centro -donde es candidato Martinelli-, mientras la máxima asistencia se da la provincia oriental de Darién y comarca Embera con el 22,52 por ciento.



Martinelli, como está preso, no pudo salir a votar y espera los resultados de las primarias de CD, partido controlado por su excanciller Rómulo Roux.



El TE informó temprano que "a las 07:00 a.m. de este domingo 30 de septiembre se iniciaron las elecciones primarias del partido Cambio Democrático, con la apertura de las 847 mesas de votación ubicadas en 574 centros en todo el país".



Martinelli está preso en la cárcel el Renacer, mientras avanza un juicio en su contra por violación de telecomunicaciones durante su mandato y, pese a su petición de permiso para ir a votar, el magistrado que lo procesa se declaró "incompetente" para tomar esa decisión y el TE no se pronunció al respecto tampoco.



Un total de 306.377 miembros de este colectivo político estaban habilitados para ejercer el sufragio en los circuitos en donde haya candidaturas en disputa, para los cargos de diputados, alcaldes, representantes y concejales para los Comicios Generales del 5 de mayo de 2019, detalló la autoridad electoral.



En estas primarias solo se realizaron votaciones en 17 de los 39 circuitos electorales puesto que en los demás los candidatos ya fueron reservados "a dedo" por la cúpula de CD o serán "negociados" en alianzas, según ha adelantado su líder y candidato presidencial para 2019, Rómulo Roux.