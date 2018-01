¡El meneo de la diputada Katleen Levy, los dejó atónitos!

sábado 13 de enero de 2018 - 5:43 p.m.

La diputada del partido panamelista compartió una publicación en su cuenta de Instagram en el marco del Flashback Friday #FBF.

La honorable diputada Katleen Levy volvió a sorprender a miles de panameños, luego de publicar a través de su cuenta de Instagram, algunos vídeos, donde aparece meneándose al ritmo de la música de Mr. Saik.

"Bendecida se agacha te pasa el hacha y tiene a los manes allí", fue parte del coro que cantó y bailó Levy en compañía de su equipo de la juventud con quienes disfrutó un tremendo rumbón hace algún tiempo.

"Con el pum pum pa' atrás y los manes ahí", así se mueve la diputada Katleen Levy, con la música de Mr. Saik. A pesar de las críticas Levy dice que ella es real, nada de pantallas! pic.twitter.com/GuEuCNBGrP — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) 13 de enero de 2018

"Disfrutamos de un rumbon gracias a @mrsaikofficial por tu apoyo y si la verdad que lo dimos todo... Agradecida por este grupo de jóvenes que siempre me hacen sentir orgullosa, que me valoran como soy y me permiten ser parte ACTIVA de sus vidas, fiestas, reuniones, Logros etc", expresó la panameñista.

"Yo me meneo", "Soy real", "Cero pantalla", "Todos nos meneamos", fueron algunos de los hastag que utilizó la diputada. De inmediato se activaron las alarmas y miles de comentarios le llovieron. Algunos reprochando su actitud, otros a favor.

Pero si ustedes creían que Levy era la única "alegra patio", como le han apodado algunos internautas, pues se equivocan, otro diputado panameñista hizo su show y quedó grabado para el recuerdo. Se trata de Gabriel Panky Soto, quien como se dice en buen panameño recibió una buena meneada de parte de una bailarina muy cómica.