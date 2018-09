Médicos y pacientes ven ‘viable' convenio para adquirir medicinas

Como un paliativo y un alivio temporal ven los pacientes y médicos el convenio suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la Presidencia de la República para la adquisición de medicamentos e insumos médico quirúrgicos.

Según Domingo Moreno, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), ‘el convenio es viable y esto funciona como una especie de préstamo que le hace el Ministerio de la Presidencia a la Caja de Seguro Social. Nos llama la atención es que con $6 millones este año y $6 millones el próximo, en lo que se refiere a medicamentos específicamente, solo es un alivio temporal y en insumos médico quirúrgicos tal vez un paliativo'.

Emma Pinzón, presidenta de la fundación de Artritis Reumatoidea de Panamá, señaló que esto será un paliativo que va ayudar a la crisis que tiene el Complejo Hospitalario Metropolitano, sin embargo no pueden paralizar los procesos de compras como la 05/2018 de medicamentos biotecnológicos y 02/2018 de riesgo sanitario alto. ‘Si se cruzan de brazos por estos paliativos, el 2019 será un viacrucis y muerte', precisó Pinzón.

Alexander Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, dijo que definitivamente este acuerdo es una pequeña solución al desabastecimiento, siempre y cuando, la CSS agilice sus procesos de compra por licitaciones.

‘Por la licitación de precio único puede tardar más de tres meses como mínimo. El convenio le permitirá a la CSS abastecer ese periodo que no está garantizado', manifestó Pineda.

Por su parte, Faustina Díaz de López, presidenta de la Asociación de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, indicó que cree que este convenio es viable, porque las compras se hacen más rápidas. ‘Eso no significa que las licitaciones no se hagan, esta medida es poder dar respuesta rápida, porque no hay algunos medicamentos sensitivos. A estar alertas y que realmente compren lo que dijeron y no desvíen las compras', puntualizó.

El director interino de la CSS, Julio García Valarini, señaló que esta iniciativa surge a raíz de la experiencia que se ha tenido en los últimos dos o tres años, en la cual la Presidencia ha invertido o donado a la institución, $1.1 millón para resolver de manera inmediata a los pacientes con padecimientos hematooncológicos y aquellos que están en espera de cirugía cardiovascular y cateterismo, siempre con uso de mecanismos permitidos por la ley.