La medicina tradicional compite con la del Seguro

jueves 4 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Demetrio Santos tiene 27 años de vender hierbas para distintos males afuera de la CSS

SANTIAGO

El puesto de venta de Demetrio Santos está a pocos metros de la policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social de Santiago.

Allí lo buscan clientes de toda la provincia, incluyendo pacientes que salen de los consultorios del Seguro.

‘La naturaleza es sabia y es de allí donde obtengo las hierbas que la gente busca para curar muchas enfermedades', relata.

Entre las plantas que ofrece menciona la calaguala, que recomienda para los riñones; la raíz de la India, para los dolores de los huesos; la raíz de pala palo, para los calambres; el guabito amargo, para la sangre y el control del azúcar; el diente de León para el calambre y el corazón.

Con más de 27 años en esta actividad, Santos expresa que ‘la medicina natural sirve y es por eso que la gente la buscan'.

Cuando no está en el quiosco de Santiago es porque anda recorriendo otras provincias, como Coclé, Los Santos y Herrera. ‘Aquí yo no estoy mintiendo, ese es mi trabajo, y la gente me conoce', agrega.

Lo importante, reconoce, es que vende medicina que conoce. ‘Nunca he tenido problemas con las hierbas que vendo. No le hacen daño a nadie, al contrario, son buenas para el alivio de muchos males'.

Santos visita varios lugares. De lunes a viernes atiende a su clientela en la entrada de la policlínica, donde muchos pacientes toman la decisión de cambiar medicinas científicas elaboradas por hierbas que nacen en las entrañas de las selva.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria de salud de hasta un 80% de la población de los países en desarrollo se basa en la medicina tradicional, por tradición cultural o porque no existen otras opciones.

‘La OMS apoya el uso de las medicinas tradicionales y alternativas cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo', ha reiterado el organismo rector de la salud.