‘Mi mayor reto, restaurar la imagen de la Asamblea Nacional' Julio Mendoza

domingo 16 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

El hoy diputado del PRD es uno de los más jóvenes dentro de la Asamblea Nacional.

El reto principal del nuevo diputado 6-2 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Julio Mendoza, dice que será el restaurar la imagen deteriorada que hasta ahora tiene la Asamblea Nacional.

Mendoza, a sus 28 años de edad, se ‘batió en duelo' con José Luis ‘Popi' Varela, hermano del presidente, quien llevaba más de 25 años reeligiéndose en el circuito que contempla Parita, Pesé y Los Pozos, en la provincia de Herrera, y logró el triunfo en las elecciones del 5 de mayo.

¿Cuál es su mayor reto?

El reto en esta nueva Asamblea es grande, uno de ellos es erradicar la corrupción y trabajar en pro del desarrollo del país, tenemos que dar una buena imagen a la población para que vuelvan a tener confianza en la institución.

Logró ganarle a José Luis Varlea, lo que para muchos era una batalla de David y Goliat, ¿han tenido acercamiento?

Realmente, no he tenido contacto con ninguno de los candidatos con el que adversé, fueron cinco los aspirantes contra quienes competí y que son valiosos. Están llamados por mi persona para hacer crecer a Panamá.

¿En qué se diferenciará su gestión de la de Varela?

Soy un diputado de pueblo, de calle, que escucha mi gente, a todas las personas. Yo pido consejos, soy un diputado que realmente voy a trabajar.

¿El otro diputado no trabajaba?

Las estadísticas están allí, el porcentaje de asistencia es lo que más llama la atención de la Asamblea saliente, esto tiene que acabar, hay que restaurar la imagen del parlamento, la población quiere gente que vaya a trabajar, que no sean corruptos y que verdaderamente le renueven la cara a este primer órgano del Estado.

¿Cuáles son los proyectos en que trabajará?

Vamos a ponerle mucho énfasis al proyecto de contrataciones públicas, la modificación además de la ley de hidrocarburo para generar etanol puro y limpio, estos son los dos proyectos en que nos vamos a enfocar en este primer periodo dentro de la Asamblea. El gran reto sería incluirlos en la agenda legislativa.

¿Cree usted que por tener el PRD la mayoría en la Asamblea, van a poder pasar cualquier proyecto de ley?

Claro que es una ventaja, pero siempre y cuando desarrollemos en pro y el beneficio de todo el país, en mi van a encontrar un critico, si hay malos manejos, que no creo que lo haya en esta Asamblea, porque la mayoría son diputados que están llamados y quieren limpiar la imagen deteriorada que tiene el legislativo. Creo que esta va hacer una Asamblea bastante coaccionada.

¿Ha conversado con otros diputados de otras bancadas?

He tenido algunos acercamientos, no solo con el PRD sino también con independientes, panameñistas y CD, la idea es hacer concensos dentro de la Asamblea y no ir a dividir.

La mayoría de los cinco diputados independientes son jóvenes, ¿podrían tal vez apoyarse en la Asamblea?

He hablado con cuatro de los cinco independientes que somos bastantes contemporáneos, somos los llamados millenials que nos gustan las cosas rápido, pero hay que avanzar tal cual como lo dice el presidente 'Nito' Cortizo y creo que de la mano con ellos podemos alcanzar muchas cosas dentro de la Asamblea, siempre y cuando se mantenga el consenso, no ir a pelear sino a debatir.

Ellos dicen que no manejarán planillas ¿qué dice de eso?

Definitivamente, debemos llegar con un equipo multidisciplinario al igual que ellos. Van a necesitar secretarias, expertos en los temas que serán debatidos en los proyectos que a la larga nos ayudarán a hacer bien nuestro trabajo. Pero en lo que a mi respecta yo voy a manejar lo necesario, no más para administrar el despacho.

¿Aspira a la Presidencia de la República?

Decía un líder en nuestro partido que el que no aspira, expira. Definitivamente hay que darle una bonita cara a la Asamblea, esa primera imagen del primer presidente, tiene que ser buena porque la población espera mucho de nosotros, creo que debemos llevar personas honestas a ese cargo.

¿Qué piensa de que se incluya la no reelección en las Reformas Constitucionales?

La campaña de la no reelección yo nunca la tomé de bandera porque siento que el pueblo se encarga de eso, ese es un derecho del pueblo darle la oportunidad o no a un diputado de volver o quitársela, si haces un buen trabajo tienes ese derecho.

========== ‘