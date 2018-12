‘Mi mayor opositor será Martinelli'

domingo 30 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El aspirante a la Alcaldía de Panamá aseguró que escogerá a una mujer como su compañera de fórmula en estos comicios generales

El ingeniero Raúl Ricardo Rodríguez, quien aspira a la Alcaldía de Panamá por la libre postulación, confesó al programa ‘Candidatos al Banquillo' del diario El Siglo Digital que si no fuera independiente, volvería a su antiguo partido político, Cambio Democrático.

Rodríguez aseguró que, a menos de una semana para que se cumpla el término para que los independientes entreguen el mínimo de firmas de respaldo a su candidatura, él ya alcanzó el índice requerido por las leyes electorales y que podría estar entre los tres preaspirantes reconocidos por el Tribunal Electoral (TE).

‘Este es un proyecto mío, que ha llevado meses, he sido respaldado fuertemente por nuestras estructuras', expresó.

Agregó que, dentro de estos comicios generales del 5 de mayo de 2019, su mayor contrincante será el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli, quien curiosamente está corriendo por la libre postulación también para la comuna capitalina.

¿Qué haría para mejorar el tema de las inundaciones en la vía Argentina?

Quisiera pensar que lo que ha hecho la alcaldía con todas las entidades que colaboran con este megaproyecto, que la etapa de las interconexiones de desagüe aún no ha llegado, de lo contrario vamos a tener que hacer auditorías, tanto técnicas como financieras, para entender cómo es que han hecho la maraña de interconexiones internas para que puedan existir el desagüe que antes no se inundaba y ahora si. Desde el día uno, vamos a ver el informe técnico sobre este proyecto.

¿Qué proyectos tiene para reactivar la economía de los buhoneros que fueron sacados y reubicados?

Yo soy un emprendedor, desde que tengo 18 años, soy un pequeño empresario y entiendo las necesidades que tiene un micro empresario, emprendedor.

El problema número uno, tal vez, es que nadie los apoya económicamente. La alcaldía, en conjunto con el sector bancario, debe crear planes y proyectos para que este grupo logre insertarse en la economía, ya sea con préstamos. Esas personas necesitan tomar formación de logística, de cómo poder hacer mejor su negocio y, sobre todo, promocionarlos. Y, en tercero, cómo puede el Estado promoverlos, buscándole mejores sitios ayudándoles a que el nacional y el extranjero que llega al país, vaya a estos sitios.

A su juicio, ¿cuál ha sido el mayor desacierto del actual alcalde, José Isabel Blandón?

Continuar con las contrataciones de una empresa que ha estado implicada en actos de corrupción y sobornos, tanto a nivel internacional como local. Él tenía que pronunciarse ante eso y no permitir que esta compañía, que es mala, se le diera dinero que sale de nuestros bolsillos. En mi caso, jamás trabajaría con ellos, en Panamá hay empresas muy capacitadas y no puede ser que esta sea la única que haga los trabajos que licita esa institución. El dinero no debería salir del país.

De todos los lugares donde ha ido a recoger firmas, ¿cuál cree que necesita con urgencia respuestas y ayuda?

Este es un mensaje para los amigos de Las Garzas. Mi sorpresa fue mucha al llegar a lugares como La Mireya, La Martinelli porque no hay calles, hay lodazal, es como si vivieras en el campo que cuando llueve eso se llena de agua. Usted ve a los niños caminando entre el lodo, necesitan veredas, transporte y calles.

¿Cómo califica la gestión del alcalde Blandón? Buena, mala, deficiente.

Deficiente.

¿Apoya la unión de personas del mismo sexo? Si, no, tal vez.

No.

¿Quién será su candidato a vicealcalde? Nombre.

Todavía no tiene nombre, hay varias opciones, si tuviera que ponerle un nombre sería el de una mujer, quisiera una vicealcaldesa.

¿Se debe traspasar la recolección de la basura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a la Alcaldía de Panamá? Si, no, tal vez.

Si.

¿A quién respalda para presidente? Nombre.

Ana Matilde Gómez.