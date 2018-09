La Tía Mayín y Marta siguen defendiendo postulación de Martinelli

domingo 30 de septiembre de 2018 - 12:58 p.m.

Linares cuestionó la decisión del magistrado Jerónimo Mejía, en negar el permiso para que el expresidente acudiera a votar en las elecciones primarias del partido

En la mañana de hoy, la exprimera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, en compañía de la ex alcaldesa Mayín Correa, quien sería la suplente de Ricardo Martinelli de obtener el puesto a diputado del circuito 8-8; ejercieron su voto en el colegio José Antonio Remón Cantera, en las elecciones primarias del partido Cambio Democrático (CD).

Linares cuestionó la decisión del magistrado Jerónimo Mejía, en negar el permiso para que el expresidente acudiera a votar en las elecciones primarias del partido.

“La defensa había presentado con el tiempo debido las pruebas, pero aun así no le darían el permiso. Esos son escusas, el juez de garantía demoró tres horas para decidir si Martinelli podía votar o no. Que significa eso, alguien de arriba les mando a parar la solicitud”, dijo.

Por otra parte, Correa no ve como delito el pinchar a alguien ya que está en su momento fue victima y espera que se le haga justicia al exmandatario.

“A mi me pinchó Ernesto Pérez Balladares, tengo el caset; me pincharon los demócratas cristianos, Endara me dio las grabaciones y por eso ¿¡no voy a querer ser suplente de Martinelli?!. Los acusadores deberían estar sentado y dar explicaciones”, expresó.