Ana Matilde cerró su campaña con palabras duras y claras

jueves 2 de mayo de 2019 - 9:01 p.m.

Gómez expresó nunca haber soñado en su infancia o juventud con verse en la silla presidencial

"Con mis tacones, con mis labios rojos, les he dado batalla a estos hombres que han competido conmigo, donde ellos se metieron, yo me metí", fue una de las frases del discurso de cierre de campaña de la candidata a la Presidencia por la libre postulación, Ana Matilde Gómez.

Gómez única candidata femenina a la silla presidencial de Panamá, se dirigió a sus seguidores asegurando que de ganar ella sería una presidenta con carácter.

"Tengo carácter fuerte, herencia de mis abuelas, una cocinera y la otra como partera y luego auxiliar en El Chorrillo", explicó.

En el modesto evento que se dio la noche de este jueves en el Edificio Singer en la vía España, Ana Matilde lanzó un discurso duro, lleno de propuestas y pullas contra los seis candidatos varones a los que se enfrentará este domingo 5 de mayo y apeló a la población panameña para que confíen en ella por su trayectoria.

"He comprendido que los jóvenes no quieren en la Presidencia un amigo, ni compañero de juego, sino a una cuna materna que es la que nunca los va a abandonar... Creían que me ofendían cuando me decían que parecía una mamá, una profesora pero no lo hicieron los jóvenes saben que sus madres y profesoras siempre velan por ellos. Juventud panameña créanme que nunca los voy a abandonar", aseguró.

Antes de culminar, la candidata pidió a los votantes que no se olvidaran este domingo de los más de 200 candidatos independientes que aspiran a cargos de alcaldes, diputados y representantes.