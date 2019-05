Martinelli tildó de 'traidora' a Yanibel Ábrego

domingo 12 de mayo de 2019 - 7:08 p.m.

La carta ya se ha vuelto viral en redes sociales

Por medio de una carta el expresidente, Ricardo Martinelli hizo un llamado a los diputados del partido Cambio Democrático (CD), para que no asistan a ninguna reunión que convoque la diputada Yanibel Ábrego.

Según el escrito, Martinelli considera a la presidenta de la Asamblea Nacional una 'Traidora', que solo esta por ella y no por los demás miembros del partido.

"A los diputados del CD, no asistan, ni vayan a ninguna reunión que promueva Janivel abrego. Ella esta por ella no por uds. Díganle No a Yanibel TRAIDORA", se puede leer en la nota que ya se ha vuelto viral en redes sociales y que culmina con la firma del exmandatario.

En el texto no se explica las razones que llevaron al fundador del CD a realizar esta solicitud.