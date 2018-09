Martinelli: Tengo derecho a mi fianza de excarcelación de $250 mil

lunes 10 de septiembre de 2018 - 2:50 p.m.

Advirtió que no tuvo nada que ver con los pinchazos pues no participaba de las reuniones del Consejo de Seguridad

"Tengo derecho a que se me dé una fianza por cuestiones de salud. Solo pido que se falle en derecho, no puede ser que haya una ley para Martinelli y otra para otros", así abrió su intervención el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, durante su presentación en la audiencia con el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para definir si se le otorga o no una fianza de excarcelación a solicitud de la defensa del ex mandatario.

Martinelli agregó que se pudo haber quedado en Miami, Estados Unidos "todo el tiempo que quería, pero preferí regresar a mi país para enfrentar este caso, yo vengo a defender mi nombre y la voy a defender con mi vida".

Advirtió que no tuvo nada que ver con los pinchazos pues no participaba de las reuniones del Consejo de Seguridad, mientras fue gobernante de la República al tiempo que pidió que "quien haya pinchado que le caiga todo el peso de la ley".

Minutos antes su abogado, Dimas Guevara señaló ante lo magistrados de la CSJ que debían darle la fianza excarcelación a Martinelli por su condición de salud, porque no representa una amenaza contra los querellantes ni para las pruebas. "El señor Martinelli no tiene intención de fugarse del país como algunos han mencionado", dijo Guevara.

El fiscal Harry Díaz pidió al pleno de la corte no otorgar la fianza de 250 mil dólares por tener el ex mandatario una condición económica bastante mesurada, (Él) representa un riesgo de fuga, ya sea por mar, tierra y aire.

Díaz también cuestionó el hecho de sus postulaciones a varios puestos de elección popular para el 2019. "Si su condición es tan "Grave", porqué está corriendo para un cargo de elección", indicó.

Los magistrados de la CSJ se encuentran en un receso en este momento para deliberar sobre la fianza.