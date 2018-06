Martinelli seguirá preso en El Renacer

miércoles 20 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

El lunes próximo se realizará la audiencia de imputación

AUDIENCIA

Luego de nueve horas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por unanimidad, negaron el cambio de medida cautelar de detención provisional, a casa por cárcel, al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por lo que deberá permanecer en El Renacer.

"Analizado los argumentos de la defensa este pleno llega a la conclusión que no se ha demostrado la existencia de elementos nuevos que permitan sustentar el cambio de medida", detalló Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía, juez de Garantías.

Los magistrados hacen alusión al estado de salud y la privación de libertad en los Estados Unidos al que fue objeto Martinelli.

Horas antes

‘Yo vine a recuperar mi nombre, mi reputación y todo lo que he perdido y voy a probar mi inocencia y a demostrar que me han inventado casos infundados, por que me han calumniado', fueron parte de las palabras del exmandatario, Ricardo Martinelli, durante su sustentación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), previo a que se diera la decisión del cambio de medida.

El exmandatario también agregó que cuando decidió desistir del proceso en Miami, Estados Unidos, fue porque quería someterse a la justicia panameña.

‘Si a mí se me violan todos mis derechos, qué puede esperar el pueblo. Lo que está en juego ahora es la justicia', al tiempo que agregó que ‘demandaré a todos los que me han calumniado. Soy inocente y lo voy a probar'.

Martinelli agregó que hay una ‘mano negra' detrás del proceso que se le sigue y otra vez aseguró que ‘soy inocente, este es un proceso armado para inhabilitarme'.

La salud del exmandatario fue uno de los argumentos que dio Carlos Carrillo, abogado de Martinelli.

El magistrado fiscal, Harry Díaz, advirtió que se oponía al cambio de medida, puesto que la defensa no había podido sustentar la profundidad de esta solicitud.

SUCESO

Durante la audiencia, fuera de la Corte Suprema, se manifestaron varios miembros de CD a favor de Martinelli.

Por 4

delitos es acusado el exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal.