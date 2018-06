Martinelli presenta nueva carta de renuncia al Parlacen con apoderado legal

lunes 25 de junio de 2018 - 5:01 p.m.

El expresidente de la república a través de una carta brindada a su vocero Luis Eduardo Camacho detalla que no iría a ningún lado

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), detenido por presunto espionaje político, presentó hoy una nueva carta de renuncia al Parlamento Centroamericano (Parlacen), a través de un apoderado legal, para que su caso sea dirimido en un tribunal ordinario y no en el Supremo.



La misiva, publicada por los medios locales, fue entregada hoy en la subsede del ente regional en Panamá y en ella figura como representante legal del exmandatario uno de sus hermanos, Mario Martinelli.



"Por este medio acudo ante usted a fin de poner en su conocimiento que mi apoderado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha renunciado ante la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano a su curul como diputado por la República de Panamá ante dicha institución internacional", indica el documento.



Martinelli ya había anunciado su renuncia el pasado viernes, pero el presidente del Parlacen, Tony Raful, explicó que el exmandatario sigue siendo diputado del organismo porque la misiva que remitió entonces "fue entregada sin cumplirse el apoderamiento jurídico legal".



"De conformidad con el Tratado Constitutivo y el reglamento del Parlamento Centroamericano, específicamente el artículo 28, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal ha presentado la renuncia por escrito a la Junta Directiva de ese organismo internacional, la cual solamente ha de ser comunicada", se añade en la misiva de hoy.



Martinelli, extraditado desde Estados Unidos el pasado 11 de junio, tenía que haber comparecido en una audiencia este lunes a las 9.00 hora local (14.00 GMT), pero la cita aún no ha comenzado debido a que el exmandatario se niega a asistir argumentando que su caso ya no es competencia del Supremo.



El portavoz de Martinelli y su exsecretario de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, aseguró que el expresidente no va a acudir "voluntariamente" a la sede de la Corte Suprema de Justicia, y que si finalmente es conducido será "a la fuerza", lo que constituiría "otra violación a los derechos humanos y derechos procesales".



Martinelli se encuentra detenido en la cárcel de mínima seguridad El Renacer, ubicada a las afueras de la capital panameña, desde que llegó extradito de Estados Unidos, donde estuvo preso un año luego de que el Gobierno pidiera su extradición por el caso de las escuchas.



El exgobernante, que tiene una decena de causas pendientes con la justicia panameña, solo podrá ser procesado por las escuchas ilegales a más de 150 personas durante su mandato, ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en el tratado de extracción suscrito por Panamá y Estados Unidos en 1905.



El pleno del Supremo negó la semana pasada cambiar la detención en la cárcel por un arresto domiciliario, como pidió la defensa, y rechazó dos habeas corpus a favor de Martinelli.