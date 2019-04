Martinelli pide medida cautelar urgente al Comité de Derechos Humanos de la ONU

jueves 25 de abril de 2019 - 12:23 p.m.

Martinelli pasó por diversos procesos de legitimación popular para participar de la contienda electoral

El exmandatario de la República, Ricardo martinelli pide medida cautelar urgente al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a presiones del Tribuanl Electoral para impedir sus candidaturas.

COMUNICADO



EX PRESIDENTE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR URGENTE AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS



El ex presidente Ricardo Martinelli, ha sido prudente y respetuoso de las instituciones democráticas del país. Sin embargo, que a solo 10 días de las elecciones, por evidentes e ilegales presiones políticas a los Magistrados del Tribunal Electoral, no se haya resuelto el tema de su candidatura, es una violación no solo a sus derechos políticos electorales, sino lo más importante, al derecho de los ciudadanos a votar por el candidato de su preferencia (cualquiera que sea). Por ello, las circunstancias han obligado a que recurra, el día de hoy, a las instancias internacionales para solicitar medidas provisionales ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones en Ginebra, Suiza, con el fin de que el Estado de Panamá adopte las medidas necesarias urgentes para evitar daños irreparables a sus derechos políticos electorales.



Es necesario recordar que el ex presidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, pasó por diversos procesos de legitimación popular para participar de la contienda electoral que se celebrará el próximo domingo 5 de mayo de 2019, donde sin problemas ganaría los cargos de Alcalde del Distrito de Panamá y Diputado por el Circuito 8-8.



La primera legitimación de las aspiraciones electorales del ex presidente, se produce con su participación en el proceso de elecciones internas del Partido Cambio Democrático donde resulta electo como candidato a Diputado por el Circuito 8-8, luego de obtener más del 60% de los votos que se emitieron para esa circunscripción. Es importante destacar, que para su participación en la contienda interna, debió aportar certificación de su residencia electoral, emitida por el Tribunal Electoral.



La segunda legitimación, se produce al buscar la Alcaldía de Panamá, a través del mecanismo de libre postulación. Previo cumplimiento de las formalidades legales entre las cuales se encuentra la comprobación de su residencia electoral, es autorizado por el propio Tribunal Electoral para recoger firmas como candidato por la libre postulación para la Alcaldía de Panamá, mediante la Resolución No.DROEPC/LP/DJ/030111-A de 4 de octubre de 2018, y en unas pocas semanas presentó 45,629 firmas, de las cuales fueron admitidas luego del proceso de depuración un total de 31,040, tal como consta a foja 10 del Boletín 4436 de 11 de enero de 2019, quedando de esa manera legitimada su participación ya que superó con creces el mínimo de firmas exigidas (8,324).



La tercera legitimación se da cuando los organismos Directivos de los partidos Cambio Democrático y Alianza, de forma unánime, lo postularan formalmente como candidato a la Alcaldía del Distrito de Panamá en representación de ambos colectivos; destacamos que dichas postulaciones debieron pasar previamente por la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo el de residencia electoral.



Ante el masivo apoyo demostrado en estos procesos de legitimación y conociendo que las encuestas le favorecen, los adversarios políticos de Ricardo Martinelli, impugnaron de manera extemporánea sus candidaturas, bajo el argumento de que estas no cumplían con el requisito de domicilio electoral. Las temerarias impugnaciones, además de ignorar las certificaciones de residencia electoral aportadas en las diferentes etapas, no toman en cuenta que el plazo para presentar tales recursos, había vencido el 15 de junio de 2018; ya que hasta ese día se podía presentar impugnaciones contra padrón preliminar.



Mediante Resolución 10-2019-J5E-IP-EG del 11 de abril de 2019, el Juzgado Quinto Electoral emitió un pronunciamiento en estricto derecho y desestimó las impugnaciones por carecer de fundamentos, pero corresponde ahora a los Magistrados del Tribunal Electoral resolver la apelación planteada por los impugnantes, quienes en realidad perjudican el ejercicio democrático por sus fundados temores de rivalizar con Ricardo Martinelli para un cargo de elección popular, prefiriendo disminuir el umbral de mayor representación electoral que someterse al escrutinio democrático más amplio del pueblo.



Destacamos que: el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha discutido la importancia de los requisitos de domicilio y residencia previa para la postulación en cargos de elección popular, estableciendo en su interpretación la necesidad de no contar con criterios rígidos, sino más exactamente funcionales (CCPR/C/122/D/2628/2015, pr. 11.5). También en casos similares al de Ricardo Martinelli, pero con mucho menos violaciones a las padecidas, ese mismo Comité adoptó el año pasado medidas provisionales para que candidatos a elecciones en situación de prisión preventiva, no tuvieron obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos (Caso Lula da Silva vs. Brasil y Caso Jordi Sánchez vs. España).



Conviene señalar, que la participación política es una piedra esencial de los sistemas democráticos, de manera que la apertura de estos a la diversidad política es siempre un mejor escenario, pues permite a la población la posibilidad de verter sus preferencias en candidatos que les reflejen mayor idoneidad. En ese sentido, el perjuicio que se sufriría ante una eventual exclusión de Ricardo Martinelli Berrocal de los comicios, además de afectar su derecho en forma individual, supone también una violación a derechos de sus posibles electores, y al sistema democrático, lo que demuestra la gravedad de la situación.



Esta nueva solicitud del ex presidente Martinelli, se suma a las denuncias ya presentadas ante el grupo de trabajo de este mismo organismo, en razón de múltiples violaciones a sus derechos humanos, tanto en el marco de los procesos penales que le mantienen hoy en situación de detención ilegal y arbitraria, como por la manera en que desde el sistema penitenciario ha puesto en riesgo su vida e integridad personal, que en otro momento explicaremos con mayores detalles. Por ahora, es urgente salir a defender el derecho al libre sufragio y a la transparencia de las decisiones electorales para que el derecho a la participación electoral del pueblo no se vea mancillada por intereses y contendientes electorales temerosos y de sus adláteres que siempre actúan bajo las sombras.



Es oportuno recordar a todos los funcionarios públicos que estén involucrados en la violación de derechos humanos, que este proceso ante Naciones Unidas es un recordatorio de que la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos recaerá, finalmente, sobre sus acciones u omisiones.



Firmado,



LUIS EDUARDO CAMACHO CASTRO

Vocero oficial del ex presidente Ricardo Martinelli B.