Martinelli pide se cierren los casos que se mantienen abiertos en su contra

martes 3 de septiembre de 2019 - 7:15 a.m.

Carrillo indicó que el Ministerio Público "no aplica el principio de especialidad" al tener abiertas tres denuncias presentadas en contra de Martinelli.

Abogados del expresidente Ricardo Martinelli denunciaron este lunes que Panamá no está cumpliendo con el "principio de especialidad" por el que Estados Unidos lo extraditó para ser juzgado solo por las supuestas escuchas ilegales en su mandato, caso del que fue absuelto, al mantener otros procesos abiertos.



Carlos Carrillo, del equipo de defensa de Martinelli (2009-2014), dijo a Efe que en diciembre pasado los abogados del exmandatario notificaron de esta situación a la embajada de Estados Unidos en Panamá, ya que la justicia panameña no ha cerrado otros casos en contra del exgobernante.



Martinelli se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país.



Sin embargo, su defensa asegura que solo podía ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición que fue aprobada con base en el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral entre Panamá y EE.UU. que data de 1904.



En razón de ello, el letrado destaco que "la defensa va a solicitar que se respete el principio de especialidad al que el Estado panameño se obligó", y que "cierre los casos que no guardan relación con lo pedido en la extradición".



Carrillo añadió que en la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) también hay procesos que no han sido cerrados, pero aclaró que no se trata de casos nuevos.



El abogado indicó que han procedido a solicitar audiencias de control de garantías por la violación de los derechos y las garantías procesales del exmandatario.



Los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara absolvieron el pasado 9 de agosto a Martinelli de los cuatro delitos de los que lo acusaba la Fiscalía, que le pedía 21 años de cárcel por ordenar espiar con un costoso equipo público a decenas de políticos opositores, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.



El tribunal consideró por unanimidad que la Fiscalía "no logró acreditar su teoría del caso" y aseguró que hubo irregularidades procesales, aunque no negó que se cometieran escuchas ilegales durante el Gobierno de Martinelli.



El pasado 26 de agosto, en una audiencia de lectura de sentencia, el tribunal confirmó su veredicto.



Por este mismo caso, ya fueron condenados el pasado enero a cuatro años de cárcel los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garúúz y Gustavo Pérez por ser los brazos ejecutores de las escuchas ilegales.