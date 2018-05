Martinelli perdió "un año de su vida" preso en EE.UU., dice Balbina Herrera

jueves 24 de mayo de 2018 - 2:57 p.m.

La política panameña Balbina Herrera, una de las supuestas víctimas de las escuchas ilegales por las que Ricardo Martinelli es solicitado en extradición por Panamá, dijo hoy que el expresidente "ha perdido un año de su vida" preso en EE.UU. y que por eso entiende que esté dispuesto a regresar a su país.

Herrera reaccionó así luego de que este jueves Martinelli anunció en una misiva que desiste de la batalla judicial en Estados Unidos, donde está detenido desde junio pasado, y que se está "acogiendo a lo que dice el Tratado de Extradición de 1905, con su cláusula de especialidad", es decir, que solo podría ser juzgado en Panamá por el caso por el que es requerido y que es el de las escuchas.

"Está en manos del Departamento de Estado tomar la decisión", manifestó Martinelli en su nota manuscrita, cuya autenticidad confirmó a Efe su abogado en Panamá, Sydney Sittón, quien adelantó que este mismo jueves los defensores en Estados Unidos deben estar presentando "los desestimientos" judiciales.

Herrera, una férrea detractora del expresidente, aseguró a Efe que no le sorprende "esta decisión de Ricardo Martinelli, porque el que ha estado privado de libertad es él, no sus abogados ni sus voceros".

En marzo pasado, el expresidente panameño había expresado en un escrito colgado en su cuenta de Twiter que quería volver a Panamá "motu proprio" y bajo el principio de "exclusividad", es decir, que solo sea juzgado por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto la Corte Suprema de Justicia.

"Prepárense, mis amigos y detractores, que por 'motu propio', quiero ir (a Panamá) bajo el principio de exclusividad, según lo que dice el tratado de extradición", dijo en la misiva de marzo pasado el exgobernante y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Herrera criticó las versiones que hay en Panamá de que en este país los casos contra el expresidente no van a llegar a nada, incluido el de las escuchas a más de 150 opositores a su Administración (2009-2014).

"Cualquiera que me diga a mí que no va a pasar nada (...) pues sí ha pasado. El que me diga que no ha pasado nada yo creo que está falseando la verdad, y se lo dice alguien que él (Martinelli) afectó. Él ya ha perdido un año de su vida, un hombre con el recurso económico que ha podido tener. Y lo único no recupera en la vida es tiempo", declaró Herrera.