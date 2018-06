Martinelli se hizo 'el loco' con los doctores

martes 12 de junio de 2018 - 6:17 p.m.

El expresidente se encuentra hospitalizado en el Hospital Santo Tomas

El expresidente de la república Ricardo Martinelli, se rehusó a la evaluación de los doctores de Medicatura Forense cuando se encontraba en el centro penitenciario El Renacer, ya que alegaba que no estaban sus abogados.

El magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, al conocer la situación le explicó a la defensa del exmandatario que deben comunicarle a su cliente, la obligación de que el imputado (Ricardo Martinelli) debe colaborar con las decisiones del juez de garantía correspondiente.

“Los abogados tienen la obligación de decir a su representado que no existe un derecho así como si mi abogado no está presente no me evalúan, yo estoy mandando a evaluarlo por su salud, y el Código Penal señala que esa es una de las atribuciones que tiene el Juez de Garantías”, resaltó Mejia, en la audiencia realizada hoy donde Leonardo Labrador brindaba informe medico de Martinelli.

Jerónimo informó que se aproximará al Hospital Santo Tomás donde personalmente, junto a los profesionales de salud de Medicatura Forense, van a determinar el estado actual del ex-jefe de estado.

Información en desarrollo ..