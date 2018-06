Martinelli grita al llegar a CSJ: "Soy un perseguido político"

martes 19 de junio de 2018 - 9:47 a.m.

Marta dice que la condición de salud del exmandatario no es estable como se ha dicho

"Soy un perseguido político", gritó el exmandatario Ricardo Martinelli al llegar a la audiencia dónde se definirá si se cambia la medida cautelar de prisión preventiva.

Minutos antes su esposa y exprimera dama, Marta Linares de Martinelli manifestó que no hay riesgo de fuga pues "como se va fugar si tiene un servicio de SPI las 24 hora, lo que pasa es que esta es una persecución política", manifestó Linares de Martinelli, a su llegada a la audiencia en la CSJ.

"Si el mismo vino es porque quiere enfrentar la justicia. Lo que ocurre es que aquí el que manda es el presidente Juan Carlos Varela, él es el responsable de cualquier cosa que la pase a Ricardo", dijo Linares de Martinelli.

Agregó que la condición de salud del exmandatario no es estable como se ha dicho.

"Cómo va a hacer atendido, si en el Renacer no hay especialistas. Desde las 5 no hay doctores.

En ese lugar no puede estar, ese es un ambiente insano. Lo más importante es su salud.

Lo que quieren es causarle la muerte. Aquí nadie está inventando su estado de salud".

Por su parte, Miguel Antonio Bernal, uno de los querellantes manifestó que no espera nada de la audiencia.

"Está es una corte incompleta compuesta por puros suplentes, no hay muy mucho que esperar. Vamos se ver que pasa", dijo Bernal.

Magistrados presente: Wilfredo Sáez (suplente de Harry Díaz),

Harry Díaz (no puede participar pero si estar presente), Ángela Ruso, Abel Zamorano, Hernán de León, Luis Carrasco (suplente de Jerónimo Mejía), Cecilio Celadise, Efren Tello (José Luis Fábrega), Secundino Mendieta (suplente de Ayu Prado), Oiden Ortega.