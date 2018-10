Martinelli: "Están dilatando mi caso para que no pueda hacer mi campaña política"

lunes 15 de octubre de 2018 - 9:56 a.m.

El expresidente de Panamá (2010-2014) Ricardo Martinelli expresó que su caso, sobre las supuestas escuchas telefónicas, carece de pruebas y por tanto, se ha dilatado con el fin de impedirle que realice su campaña política como candidato de las elecciones generales del 2019.

'El loco', como también se le conoce a Martinelli, indicó que quiere convencer al electorado desde la calle, y no tras las rejas.

Las declaraciones del ex mandatario se dio, al ser incentivado por uno de los comunicadores sociales presentes, justo a su llegada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en atención a la audiencia por la revisión de sus medidas cautelares.

"¿Señor Martinelli, están dilatando su caso?". cuestionó el comunicador social, a lo que el fundador del partido Cambio Democrático (CD) respondió: "Lo están dilatando porque no tiene ningún caso, me quieren mantener preso para que no salga a la calle y pueda hacer mi campaña política".

Con datos y video de Aris Martínez