Martinelli busca "fuga jurídica" con renuncia al Parlacen, dice querellante

Martinelli intenta "esta fuga jurídica" luego de que el pleno del Supremo le mantuvo la medida de detención provisional en una cárcel, dictada en diciembre de 2015 en una audiencia a la que Martinelli no asistió porque ya se había ido del país, y programó para el próximo lunes la audiencia de acusación por la causa de las interceptaciones ilegales durante su mandato (2009-2014), opinó Herrera.



A juicio del defensor del dirigente Mauro Zúñiga, una de las supuestas víctimas de las escuchas ilegales, la renuncia al Parlacen es "una vulgar maniobra del acusado para sustraerse de la audiencia programada (para el lunes) y de la competencia de la Corte Suprema".



Herrera sin embargo dejó claro que la audiencia de acusación debe realizarse como está programada, ya que la renuncia al Parlacen conlleva un proceso que materialmente no será posible antes del lunes.



Explicó que ahora el Parlacen "se encuentra en receso", y que la próxima reunión plenaria del organismo "es en julio", de allí que Martinelli haya "presentado esta chabacanería" de la renuncia a la diputación "de esta manera tan informal, siguiendo las pésimas recomendaciones" de sus abogados.



En la audiencia del lunes "vamos a sostener que mientras no se haya perfeccionado la renuncia", es decir, que se haya "presentado ante la junta directiva del Parlacen, que tiene que someterla al pleno", la misma "no tiene ningún valor jurídico" y por tanto el proceso contra Martinelli sigue en el Supremo, dijo Herrera.



Sobre las causas que llevarían al expresidente "a sustraerse en la competencia de la Corte Suprema", el abogado querellante señaló que los tribunales ordinarios serían "más susceptibles de impunidad y de presentar toda clase de recursos para hacer indefinido este proceso" por las escuchas.



"Estamos ante la enésima maniobra" de la defensa de Martinelli, "que no busca otra cosa que quedar impune y no responder ante la justicia" panameña, añadió.



El portavoz de Martinelli y su exministro de Comunicación, Luis Eduardo Camacho, indicó en un comunicado que el expresidente firmó este jueves la carta de renuncia al Parlacen y que la misma será entregada el viernes en la sede de ese organismo regional, ubicada en la capital de Guatemala.



En la carta se solicita que la decisión de renunciar al Parlacen "sea notificada en reunión plenaria", indicó Camacho.



Explicó que "la decisión está motivada por las innumerables y reiteradas violaciones a los derechos humanos y garantías fundamentales del expresidente por parte de la Corte Suprema".



Martinelli fue entregado a las autoridades de Panamá el pasado 11 de junio por Estados Unidos, donde estuvo detenido un año en una cárcel federal en razón del pedido de extradición por la causa de las interceptaciones ilegales.



Se encuentra detenido preventivamente en El Renacer, una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital de Panamá, una medida cautelar que el pleno de 9 magistrados del Supremo aprobó unánimemente mantener el pasado martes en una audiencia solicitada por la defensa para promover el arresto domiciliario de Martinelli.



El expresidente, de 66 años, fue extraditado bajo la regla de especialidad prevista en un tratado bilateral de 1905, es decir, que solo podrá ser juzgado en Panamá por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo panameño.



Martinelli, que se dice un perseguido político del actual Gobierno panameño, se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por los cuatro tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz.