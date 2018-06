Martinelli no asistirá a audiencia y víctimas piden que de la cara

lunes 25 de junio de 2018 - 10:03 a.m.

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que el exgobernante panameño sigue negándose a salir del lugar donde está confinado. "El abogado Arboleda está con él y yo estoy abajo en control de acceso, no me dejan subir por órdenes superiores; hasta ahora no lo han forzado", señaló.

Según Camacho el exmandatario tampoco tiene obligación de acudir a la audiencia intermedia programada para hoy en la Corte Suprema de justicia (CSJ) por el caso de las escuchas telefónicas.

Mientras tanto, el abogado Carlos Herrera Morán pidió a Martinelli que comparezca ante la Corte y que deje la actitud "inmadura e infantil y que de la cara".

En tanto, el jurista Carlos carrillo presentó una recusación contra el juez de garantía, Jerónimo Mejía ante el pleno de Corte, la que no fue aceptada por la Secretaría Judicial porque pasa a ser extemporánea, pues tenía que presentarse antes de la audiencia de hoy.

Carrillo indicó además que para ellos la Corte ya no tiene competencia en caso seguido a Martinelli por 'Pinchazos'. Indicó que el tema de las formalidades de ese proceso son subsanables.

La audiencia debió iniciar a las 9:00 de la mañana, pero Martinelli se mantiene en El Renacer. Presuntamente el exmandatario se encuentra en una huelga de hambre.

Información: Lucy Garcés.