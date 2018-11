‘Martinelli es mi amigo y cuento con su apoyo', según Rómulo Roux

domingo 4 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

El candidato a la Presidencia, por otro lado, dijo que están evaluando dar la reserva de la Alcaldía de Panamá al exmandatario de la República

ENTREVISTA

A pesar que la junta directiva de Cambio Democrático (CD), decidió hacer una reserva a la Alcaldía de Panamá, lo que impidió que el fundador del colectivo, Ricardo Martinelli corriera para este cargo, obligándolo a candidatizarse por la libre postulación, el actual presidente del colectivo y candidato presidencial, Rómulo Roux, asegura que tiene el apoyo pleno y absoluto del exmandatario de la República.

Así lo advirtió el aspirante presidencial en el programa ‘Candidatos al Banquillo'. Roux advirtió, por otro lado, que los diputados de su partidos ‘no son vacas sagradas' luego que les reservaran sus curules lo que ocasionó que ninguno fuera a elecciones primarias en el CD.

‘No hay apoyo por apoyo, el apoyo que yo tuve para mis primarias por la cual soy el candidato presidencial de CD es por un trabajo que vengo haciendo hace 5 años, caminando y recorriendo, defendiendo y apoyando a alguno de los diputados cuando fueron impugnados para tratar de robarles su curul. Lo que tenemos aquí es un respaldo a un candidato presidencial que puede llevar a Cambio Democrático otra vez a la Presidencia', dijo.

Dice los denominados fieles al señor Martinelli que si la directiva de CD es inteligente debe darle la reserva de la Alcaldía de Panamá a Martinelli, ¿que dice usted?

Opino que es importante que como junta directiva sigamos con el plan que tenemos que es guardar ese espacio para una alianza. Si no hay alianza entonces el candidato natural y siempre lo hemos dicho es al expresidente Ricardo Martinelli, él podría perfectamente ser el candidato, nosotros para nada lo hemos descartado.

De forma sencilla, ¿cómo creará 400 mil nuevos empleos?

Tenemos una estrategia de creación de empleo enfocada en cuatro sectores puntuales que son motores de la economía que nosotros sabemos que tenemos el potencial para crear empleos. Estos son agricultura, construcción, turismo y el comercio de la pequeña empresa, estamos convencidos que podemos lograr esa meta por que es lo que la gente está pidiendo y eso es uno de nuestros ejes de campaña.

Hay quienes consideran que debe separarse de la presidencia de CD, mientras sea candidato a la presidencia ¿qué dice de esto?

No, por que no tiene ningún sentido, si en los estatutos lo prohibieran, yo lo hubiera dejado, pero soy presidente del partido y candidato presidencial tal como sucedió con el expresidente Ricardo Martinelli. Creo que ser presidente del partido ayuda a mi candidatura.

¿Cuántas veces ha visitado en la cárcel al señor Martinelli?

Una vez en Miami y tres veces en Panamá.

¿Porqué no más?

Bueno yo voy de vez en cuando, eso no es que puedas ir todos los días y todas las semanas, a veces hay restricciones, gracias a Dios tengo un poco más de flexibilidad de visitarlo por ser abogado, pero me mantengo en comunicación por los mensajes que me mandan.

¿Ha tenido acercamientos con el señor José Raúl Mulino, luego de las primarias? Si, no, tal vez

Tal vez.

La reserva de la Alcaldía de San Miguelito para quién es? Es de Héctor Valdes Carrasquilla? Si, no, tal vez.

Tal vez.

Se considera fiel a Martinelli? Si, no.

Aquí no tengo respuesta, yo soy amigo del señor Martinelli, no es un tema de ser fiel o no.

¿Apoya el matrimonio entre homosexuales? Si, no, tal vez.

Estoy de acuerdo con la unión civil, el matrimonio igualitario es otra cosa, son dos cosas distintas.

¿Quién es su mayor rival?

No ninguno. Yo voy a ganar la Presidencia por mi fortaleza, no por lo que haga los demás o las fortalezas de otros.

¿Ya pagaron completamente a los denominados destituidos de Roux? Si, no, tal vez.

Tenemos una persona que está negociando, pero el resto ya fue pagado.

Dicen que a usted no lo investigaron como a los demás CD por que es sobrino del presidente Varela. Si, no, tal vez.

No.

¿Han considerado dar la reserva de la Alcaldía de Panamá a Ricardo Martinelli? Si, no, tal vez.

Si.

¿Estaría dispuesto a bajarse para apoyar a Nito Cortizo? Si, no, tal vez.

No, no y no.

¿Con las reservas que hizo ¿no cercenó la militancia de otros miembros de CD? Si, no, tal vez.

No.

De ser electo mandatario ¿piensa pedirle cuentas a la procuradora Kenia Porcell? Si, no, tal vez.

No le corresponde al Ejecutivo que la procuradora rinda cuentas, pero debe hacer su trabajo.

Si, no, tal vez, señor Rómulo.

Si.

De ganar la Presidencia ¿indultará a los sindicados de cometer delitos durante la administración de Ricardo Martinelli? Si, no, tal vez.

No.

¿Pediría en su Gobierno que se investiguen los contratos del Gobierno de Varela y las actuaciones del Consejo de Seguridad? Si, no, tal vez.

Si, pero quiero dejar claro que no voy a parar obra por investigaciones, si hay algo malo que se investigue sino que continúe la obra, porque la obra beneficia a la gente.

¿Apoyará a Ricardo Martinelli si queda como candidato a alcalde por la libre postulación? Si, no, tal vez.

Yo creo en candidatos de Cambio Democrático, yo espero que al final del día todo vaya bien y nosotros vayamos como un solo partido.