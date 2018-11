Martinelli no aceptará postulación a la Alcaldía de ningún partido si no aceptan a 'Chello'

lunes 19 de noviembre de 2018 - 11:08 a.m.

El ex presidente, Ricardo Martinelli, señaló en una carta que no aceptaría ser postulado a alcalde de ningún partido político

El ex presidente, Ricardo Martinelli, señaló en una carta que no aceptaría ser postulado a alcalde de ningún partido político que no acepte la postulación del diputado de Cambio Democrático (CD), Sergio Gálvez como vicealcalde.

Martinelli reiteró que es inocente y que magistrado juez de la causa, Jerónimo Mejía no tiene competencia para juzgarlo.

Mejía explicó explicó que la CSJ tiene competencia del caso de Martinelli y se basa en los artículos 31 y 39 del Código Procesal Penal. "Actos cometidos al tiempo de que ocupaba el cargo".

Otra de las cartas que envió Martinelli a los medios de comunicación.

Información: Lucy Garcés