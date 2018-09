Marta: No tengo ninguna vinculación con 'Blue Apple'

jueves 6 de septiembre de 2018 - 2:52 p.m.

“La orden de indagatoria es contra la fundación en base al artículo 51 del Código Penal."

Marta Linares de Martinelli, exprimera dama de la República, se acogió al artículo 25 de la Constitución, absteniéndose con esto de ser indagada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción que investiga el popular caso Blue Apple.

Linares de Martinelli a su salida de la indagatoria mencionó que "he cumplido con la citación, no tengo ninguna vinculación y estoy dando la cara", agregó que si no hubiera tenido el apellido Martinelli no hubiera tenido que ir.

El proceso que esta en la fiscalía Sexta a cargo del fiscal Aurelio Vásquez investiga supuesto pago de sobornos entre empresas constructoras y funcionarios públicos, informaron fuentes judiciales.

“La orden de indagatoria es contra la fundación en base al artículo 51 del Código Penal."

Marta Martinelli no está vinculada al expediente como personal natural”, explicó su abogado defensor Carlos Carrillo.

Este artículo de la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional, de policía, contra sí mismo, su conyugue o sus parientes del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.