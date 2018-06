Marta: "Martinelli vive una dictadura"

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:35 p.m.

Marta manifestó que hay una dictadura porque el Ejecutivo no ha cumplido con su rol

La ex primera dama Marta Linares de Martinelli reclama que su esposo, el expresidente de la República Ricardo Martinelli - extraditado este lunes a Panamá - está viviendo una dictadura.

Marta quien se presentó en el hospital Santo Tomás para visitar a su esposo, manifestó, que hay una dictadura, porque el Ejecutivo no ha cumplido con su rol.

Según Marta el ministro de gobierno que le toco recibir a Martinelli no ha aparecido, no ha dado la cara, no se si esta en bosnia o Rusia viendo el Mundial. "Aquí nadie da la cara".