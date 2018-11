Marco Ameglio denuncia "manipulación" en el sistema de captación de firmas del TE

viernes 9 de noviembre de 2018 - 1:31 p.m.

El aspirante presidencial, Marco Ameglio, denunció este viernes en conferencia de prensa que el Tribunal Electoral (TE) no esta haciendo transparente y esta manipulando las cifras que representan la voluntad de los ciudadanos.



"Es importante rescatar que la candidatura a libre postulación representa la oxigenación de lo que hoy se está dando. No quiero pensar que lo que se está dando representa a intereses de quienes dan asco".

De acuerdo con Ameglio, desde el día 1 están de tercero en la lista y no ha habido un solo informe de congruencia.



Sin ninguna justificación publican una lista de los recibos que nos han dado.



"Lo que buscan constante es bajar las firmas que entregamos y aumentar las firmas exageradas de revisión".

"Mi proyecto es la lucha del bien sobre el mal y si el TE esta tratando de manipular con manos sucias...

Cuando termine el 2018 voy a estar de primer lugar. Los informes del TE es acumular mis firmas en revisión. Las que revisan son personas sin pericias lo que hacen es malversar la voluntad del pueblo.

"Esa cantidad la rechazamos por que no responde a la transparencia".

"Me duele hacer esta conferencia pero basta ya de las promesas del TE y de alterar la voluntad de las personas y sobre todo poner en peligro la transparencia de las elecciones 2019. Si no son capaces de manejar estas cifras no tenemos garantías de lo que pasará en los comicios generales".