Manuel Arias tiene esperanza de que la selección llegue a Qatar

lunes 29 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

El presidente de la Fepafut tiene mucho optimismo en veremos a la selección en el próximo mundial

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, tiene un meta entre ceja y ceja: quiere llenar los estadios panameños cuando hay liga Panameña del Fútbol. Actualmente asisten aproximadamente 400 fanáticos, pero él quiere que vayan dos mil. Eso lo va a lograr mejorando la infraestructura de los estadios, ofreciendo un tiempo de calidad para las familias y promocionando los juegos.

¿Qué va hacer Manuel Arias diferente en Fepafut que no haya hecho el resto?

Voy a hacer énfasis en que la liga panameña de fútbol es lo más importante. Es la real base de la selección. Queremos que la selección tenga éxito, hay que invertir en la liga, queremos que vaya a los mundiales, nuestra liga tiene que ser la mejor, queremos tener mejores jugadores, los jugadores se producen en la liga. Queremos apoyar a la selección, hay que ir al partido el fin de semana.

¿Cómo logrará que la Liga Panameña de Fútbol logre ser parte de la fanaticada?

Atendiendo al fanático, ellos deben ser atendidos. Por qué el fanático va a los eventos? Porque la pasan bien, es un entretenimiento y tienes que darle un buen espectáculo y una buena experiencia. Esa experiencia de estadio estamos tratando de mejorarla; de que se sientan bien, que haya buena alimentación, buenos productos, que los baños estén limpios. En este momento hay cuadrillas para preparar los estadios con miras a la liga que arranca el día 27. Tengo reuniones con Pandeportes para alcanzar un plan de mejora de los estadios de aquí a esa fecha.

Si pudiera ponerse de meta de llevar a la fanaticada a los estadios, ¿de cuántos asistentes hablamos?

Nos hemos trazado una meta que de aquí a dos años queremos llevar aproximadamente a 2 mil personas por estadio. Es el promedio para hacer viable el proyecto de liga, para que los proyectos de clubes que son los que le tienen que pagar a los jugadores sean viables. Al final el artista del espectáculo es el jugador. Entonces, tenemos que trabajar en mejorar la calidad humana del jugador, que tenta mejores condiciones, mejores salarios, seguridad social y que la profesión de jugadores de fútbol sea una profesión a la que aspiren muchos llegar.

¿Cuántos fanáticos asisten actualmente al estadio?

Aproximadamente unos 400.

¿Vamos a Qatar o no?

Yo creo que la gente se aventuró a pronosticar que no podíamos clasificar sin hacer los análisis y las matemáticas correctas. Por otro lado hay mucha gente con miedo porque todo cambio trae miedo. Ahora hay una nueva forma de clasificar al mundial y al no saber las cuentas claras todos cogieron miedo. Pero hay una metodología para clasificar y recoger puntos, al final pasa por lo más elemental en el fútbol, si ganas clasificas y si no ganas no puedes clasificar.

Explique ¿por qué no se supo esta información antes?

Se sabía que iba a haber una nueva metodología, ¿cuál? Era lo que esperábamos de la Confederación de Fútbol decidiera presentarla.

¿Antes conocía de esa metodología antes de que fuera pública?

Nadie que yo supiera, sabíamos que iba a haber una nueva metodología y donde se iba a tomar en cuenta el ranking, que siempre se ha tomado en cuenta. En la eliminatoria de 2018 habían unos clubes que esperaban, por ejemplo, un exagonal y otros un cuadrangular. Panamá fue a un cuadrangular donde estábamos junta a Jamaica, Costa Rica y Haití, y quedamos segundos porque efectivamente eramos número seis del ranking y quedamos en ese cuadrangular. Para pasar ese cuadrangular tuvimos que enfrentarnos a Jamaica y tuvimos que ganarle. Sino juegas y ganas no clasificas.

¿Por qué existe la sensación de que alguien sabía algo y no lo comunicó a tiempo?

Yo creo que hay la sensación de incertidumbre porque puede ser que el panorama no sea tan claro como jugar y estar dentro del campeonato, pero al final cuando sacas las cuentas es exactamente eso.

¿Quién va a dirigir la selección?

Hasta ahora la selección la dirige Julio Dely Valdés, tenemos un contrato con él hasta el 10 de agosto. El comité de selecciones se tiene que reunir y tomar una decisión si continúa o no. No te puedo dar la respuesta porque no soy único, la opinión de Manuel Arias ya no es la válida porque ya represento a la FEPAFUT, entonces sería ilógico que de manera personal diera mi opinión porque sería tendencioso. Entonces tengo que consultar las partes y expresar la opinión de la Fepafut como tal.

¿Contra quiénes compite Dely Valdés, hay más candidatos en puerta?

El Comité de Selecciones esta en ese trabajo. Hay un comité técnico que evalúa y ellos deberán decidir. Yo mencioné que nos habían ofrecido una gran cantidad de técnicos, pero hasta ahora no sé quiénes están en la palestra, en las redes se habla de muchos, pero a mí a veces me causa risa porque hay nombres que yo no he escuchado para nada. El comité me imagino que tendrá agendas y entrevistas. Primero, lo más importante, que decidan si continúa o no Julio Deli Valdés.

¿Pero para ello hay que saber contra quién compite o no?

Julio es panameño, tiene un amor por la selección y la patria, es muy trabajador, en algunos casos pudiera decirse que pecó por falta de experiencia o recorrido de otros técnicos pero eso ya le tocará a la división técnica hacer un análisis de eso. Pero además de lo anterior es muy buena persona y eso es muy importante. Eso pesa. El Comité tiene varias reuniones y me informarán qué han adelantado.

¿Cuándo se sabrá eso?

Bueno Julio tiene contrato hasta el 10 de agosto y antes de eso hay que decidir.

¿Cuánto dinero hay para ofrecer al director de la selección?

Bueno, eso no es una buena técnica de negociación que ya yo sepa cuánto dinero yo tengo. Hay un dinero justo, no sobra el dinero, es justo para contratar al técnico. Al actual entrenador se le está pagando también, no lo está haciendo gratis.

¿Pero es más alto que esa cantidad?

Lo que pagamos a Julio es lo que tenemos, es un monto importante y sencillamente es lo que hay, es hasta donde la manta nos alcanza para arroparnos.

