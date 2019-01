Magistrados descartan irregulares en el proceso de validación de firmas

viernes 11 de enero de 2019 - 11:13 a.m.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery manifestó que las irregularidades han venido de los candidatos que se mantuvieron en la contienda, no provino del Tribunal Electoral (TE).

"Han tratado de limpiarse con nosotros" dijo Valdés.

"En Panamá es imposible que haya fraude, el sistema como esta diseñado, el proceso descansa en el pueblo. El TE no cuenta voto, no escrutinio, no proclama. Los ciudadanos capacitados para ser miembros de mesas y ellos cuentan los votos. Todo se planta en un acta y los representantes de los partidos firman y candidatos y se dan copias, el TE sólo ve las controversias como impugnación. Pero todo el sistema electoral descansa en la ciudadanía y las actas no hay manera de hacer fraude" dijo el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz.

De acuerdo a Araúz, han convocado a la conferencia para decir que culminó la etapa de validación de firmas para candidatos por la libre postulación.

"Más de 2.9 millones de las firmas fueron escrutadas. Se instituyó un mecanismo interno que benefició a los candidatos. El aumento de las firmas recabadas se debe a dos hechos: primero con las reformas se amplio el período de recoger firmas y segundo, con un fallo de inconstitucional los miembros de los partidos políticos pudieron apoyar independientes.

Un novedoso sistema en línea fue implementado para que la ciudadanía siguiera de cerca.

Cambiar el. Mecanismo de recoger firmas, utilizando tecnología de punta esto será en agenda en las nuevas reformas. Algunos candidatos preocupados por quedar fuera, hicieron ataques al TE, y no es por medio de eso que llegarán, rechazamos todas aquellos señalamientos que se hicieron para atacar la transparencia. La ciudadanía debe estar clara que los magistrados fuimos nombrados para llevar elecciones, transparentes y nadie nos alejara de este cumplimiento y deber", concluyó el presidente del TE.