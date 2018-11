Magistrado Mejía insiste en que caso Martinelli es competencia de la CSJ

lunes 19 de noviembre de 2018 - 11:11 a.m.

A pesar de que el expresidente renunció como diputado del Parlacen

Al abrir la audiencia de la fase intermedia en el caso "Pinchazos" contra el ex presidente Ricardo Martinelli, el magistrado Juez de Garantías, Jerónimo Mejía trató el tema de si tiene o no la Corte Suprema de Justicia (CSJ) competencia de juzgar a Martinelli, luego de haber renunciado a la diputación del Parlamento.

Mejía manifestó que el pleno de la CSJ en dos ocasiones, por lo menos, ha resuelto dos amparos relacionado a competencia.

Y en el fallo del 11 de junio dijo "no se advierte ninguna vulneración, no se ha dejado en estado de desamparación del amparista por lo que no vemos violación constitucional" dijo Mejía al tiempo que añadió que esta decisión fue recalcada el 16 agosto, en el segundo amparo resuelto por la corte "no se advierte una aparente vulnerabilidad por lo que concluye no se aprecia una violación".

Se confirma con esto que "para admitir un amparo no es necesario solo que se presente y cumple los requisitos sino que tenga Criterio de lesibidad, esto es sustancial,que en el caso se aprecie una violación constitucional, los elementos presentado en las tercera es la misma por lo que yo juez de garantía "no me pone en ninguna circunstancia que haga la diferencia y tratarla, por lo que puedo seguir con la fase intermedia" dijo Mejía.

Actualmente están viendo las pruebas que serán admitida dentro de proceso.