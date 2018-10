Lonely Planet incluye a Panamá entre los diez países para viajar en 2019

Panamá se ubicó en el cuarto puesto de la lista "Best in Travel 2019", que cada año publica Lonely Planet, por detrás de Sri Lanka, Alemania y Zimbabue, indicó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).



El ministro de Turismo, Gustavo Him, aseguró que la inclusión del país en esa lista "es parte del trabajo que se ha hecho internacionalmente con la campaña publicitaria en Estados Unidos, Canadá, España y ahora China, especialmente en medios digitales".



"Nuestra estrategia de mercado 'No Solo para Turistas', dirigida a aquellos viajeros que buscan vivir experiencias únicas, está rindiendo frutos", agregó.



La editorial, famosa por sus guías de viajes, destacó además en su reporte que el año que viene se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, y animó a los viajeros a asistir a la "estridente" fiesta que la capital está preparando para celebrar "como nunca antes" esa fecha.



El turismo representa alrededor del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Panamá, uno de los países más dinámicos de la región, que en 2017 experimentó un crecimiento económico del 5,4 %.



El Gobierno ha reconocido en múltiples ocasiones que el sector turístico atraviesa ciertas "dificultades", una situación que el gremio hotelero atribuye a la sobreoferta de habitaciones y al retraso en el lanzamiento de una campaña de promoción internacional.



Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá, en 2017 llegaron al país 2,5 millones de turistas extranjeros, que se gastaron 4.451 millones de dólares, lo que representa un incremento de 3,8 % respecto al año anterior.