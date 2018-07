Lombana no quiere botellas en su gobierno

lunes 30 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

El precandidato está convencido de que el país tiene que hacer cambios

PANAMÁ

Quiere ser presidente y tiene ideas claras para llegar a serlo. También para cuando lidere el palacio de las Garzas. Una de ellas es depurar la planilla estatal de botellas.

¿Por qué usted es la persona indicada para ocupar la presidencia?

No me presento ante la ciudadanía pensando que soy la persona indicada por encima de otra persona que pueda aplicar. No me presento diciendo que soy la mejor opción, hay que tener humildad con respecto a eso. Pero la situación actual requiere del presidente o presidenta, características muy particulares y por eso es que yo me he presentado. Quien lidere la transformación del sistema que nos tiene en este lodazal, tiene que ser una persona sin las ataduras a los partidos tradicionales o a grupo económico dominante en el país. Yo creo que reúno ambas características. En segundo lugar se requiere juventud, vigor, valentía, y esta generación le toca asumir un rol preponderante en este escenario, no esperar que sea otro. Nos toca, así como en los peores años de la dictadura hubo una generación que asumió su rol, ahora nos toca a nosotros. Y finalmente, creo que hay un recorrido, 20 años de carrera como abogado, periodismo y con una breve experiencia en el cargo público.

Me deja pensando su respuesta, usted dice que no es la mejor opción, entonces, ¿quién es?

Yo no puedo partir de presentarme diciendo que soy el mejor. No va con mi personalidad. Hice una aclaración de que no quiero partir mi candidatura colocándome en un escalón de superioridad.

Usted se aleja de los partidos políticos y las ataduras con los oligopolios, sin embargo, las transformaciones que se requieren en el próximo quinquenio, necesitan de estructuras políticas para dialogar con el pueblo, si usted no las tiene, ¿cómo piensa hacerlo?

Nosotros tenemos ya casi un año trabajando en un movimiento que se llama 'otro camino Panamá'. Ese movimiento que empezó con 9 personas, hoy tiene más de 25 mil firmas y 750 voluntarios y activistas en todas las provincias. Aunque eso aún no llega a la estructura de un partido político ni aspira a llegar a serlo, permite al movimiento y al candidato a estar en comunicación con las distintas provincias. En segundo lugar, una cosa es prescindir de los grupos que controlan los partidos y los mantienen en el estatus quo, pero hay una gran masa partidista que no necesariamente está casada con esas cúpulas y en nuestros movimiento existen, incluso en nuestra mesa de trabajo hay persona que pertenecen a otros partidos políticos.

Pero esas personas a las que usted se refiere, no van a prestar su infraestructura política para hacer acercamientos con la sociedad...

Yo pienso que si condicionamos la posibilidad de transformar el país en la necesidad obligatoria de subirse sobre la plataforma de uno de los partidos grandes, entonces, desvirtúa la naturaleza de la libre postulación.

La realidad es que los cambios que nos esperan, reformas a la Constitución, educación, Seguro Social, son complicadas, una postulación independiente requiere de una estructura política para que le ayude a superar estas futuras dificultades...

Estamos haciendo los acercamientos. Estamos conversando con los gremios profesionales, donde hay muchos miembros queriendo apoyar candidaturas independientes. También nos hemos acercado a grupos disidentes dentro de los partidos políticos que no quieren seguir alineados a las cúpulas y que apoyan movimientos independientes. Así mismo, lo hemos hecho con otras asociaciones de profesionales y ciudadanos. Tocamos las piezas que tenemos que tocar para poder tener en mayo de 2019 no solo la candidatura sino una suma de grupos que sustenten una candidatura que no tiene la estructura política nacional pero pretende construirla con el 50% de la población que no está inscrita en partidos políticos.

¿Quién lo va a acompañar en su fórmula?

Será alguien que tengo que pensar muy bien y tengo que consolidarme como candidato en enero de 2019 para poder compartir con la ciudadanía.

¿Tiene a alguien en mente?

He pensado en perfiles. Me encantaría que fuese una mujer y que fuera complementaria con respecto al área profesional e incluso ideológicamente o visión social para que pueda tener un balance.

¿Usted cree que el elector va a reaccionar a favor de un candidato independiente tomando en cuenta la simpatía que tiene el electorado por las organizaciones políticas?

Yo pondría en cuestionamiento lo que es un partido político en nuestros tiempos. En realidad son empresas electorales que con nuestros subsidios montan una fiesta y ofrecen una propuesta electoral. La respuesta a tu pregunta es sí. En 2019, en mayo, la presidencia la va a ganar un independiente.

¿Por qué esta tan seguro?

Tengo un año recorriendo el país y lo que conversamos con la gente de cualquier ingreso o provincia es que hay una hartazgo generalizado con respecto a la propuesta de partido.

¿A pesar de que los partidos políticos tienen una gran membresía?

Sí, yo me puedo equivocar. Yo tengo un vaticinio que estoy tratando de presentar a la ciudadanía basado en lo que hemos percibido este año. Yo creo que por primera vez vamos a tener un resultado electoral en el cual ninguno de los tres partidos grandes va a tener la cantidad de votos que representen la cantidad de miembros. Los votos se van a ir hacia los independientes contrario a lo que siempre ha sido, que es que gane la nómina que más votos puede jalar.

¿Eso por qué lo dice?

Por lo que he percibido en este año de trabajo.

Imagine que un partido político le invita a ser parte de su nómina, ¿lo aceptaría?

Firmé un documento en el cual me comprometí frente a la opinión pública de que independientemente del escenario yo no iba a aceptar ir en alianza.

¿Si usted llega a la presidencia va a terminar con las botellas?

Por supuesto que sí.

¿Y con qué estructura contará usted para apaciguar eso?

No voy a ganar con 5 votos, si yo gano una elección va a ser con un mandato y una legitimidad ciudadana que tiene que estar ahí detrás apoyando y sosteniendo las decisiones difíciles que hay que tomar.