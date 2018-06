¡Los locos somos más!

martes 12 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Política. ¡La pelea es peleando! y ¡Ricardo amigo, el pueblo está contigo! Eran parte de las consignas que gritaban decenas de miembros de Cambio Democrático (CD) ayer frente a la Corte Suprema de Justicia, quienes entre baile y tamporitos exigían la libertad del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien arribó ayer a suelo panameño a dos años de estar en Estados Unidos.

‘Varela y su Gobierno perseguidor que se prepare porque el pueblo va para la calle a pelear por su libertad. El Gobierno una vez más demuestra que en Panamá no se vive en un Estado de derecho, ni los abogados ni familia, ni copartidarios fueron notificados de su traslado', dijo Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario.

Sin embargo, no todo fue color de rosas en la concentración, pues no faltaron los insultos al momento en que llegaron, Rómulo Roux, Yanibel Ábrego y otros diputados, miembros de la junta directiva de CD, a quienes los presentes gritaban y empujaron ¡Fuera los traidores! ¡Fuera los varelistas!

‘Vinimos a apoyarlo, yo he estado en contacto siempre con Ricardo. Ese grupito que se ha puesto a gritarle a la directiva creo que lo que están es desfasado, ellos no entienden que aquí ya no hay bandos, aquí todos somos CD', dijo Roux.

Ábrego indicó que ‘estamos en apoyo, en solidaridad a nuestro líder máximo. Fue un grupo minúsculo que nos gritó, pero el llamado a la unidad es fundamental, su esposa Marta [de Martinelli], me pidió personalmente que la acompañara hoy, debemos estar unidos' .

Con colaboración de Delvin Castillo y Dario Atencio A.