Llegan más ‘nicas' debido a la crisis

sábado 21 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

La iglesia católica solicitó al pueblo panameño que ore por Nicaragua

VIGILANCIA

Hasta el 30 de junio de 2018, 25 mil 269 nicaragüenses entrado a nuestro país.

Mientras que, 18 mil 87 ‘nicas' dejaron el territorio nacional, de acuerdo con datos estadísticos del Servicio Nacional de Migración (SNM) en su página web.

Mientras que, 576 personas fueron deportadas, expulsadas y retornadas a su nación por esta entidad en esa misma fecha.

Pese al conflicto interno que hay en aquel país centroamericano, que inició el 18 de abril de este año, por una reforma al sistema de pensiones que fue aprobada por el presidente Daniel Ortega, las protestas siguen por parte de la población que ha dejado al menos 300 personas fallecidas.

Esto ha generado que algunos de sus ciudadanos busquen una salida y emigren a Panamá, pese a esto, algunos de ellos, habrían tenido inconvenientes.

Claudia Mendieta, una nicaragüense, explicó a El Siglo ‘que cuando su hermano de 32 años arribó al aeropuerto de Tocumen, el 19 de julio a las 2:00 p.m., horas después al ver que no salía, tuve que llamar al personal de Migración del lugar y me indicaron que no había pasado la entrevista, por lo tanto lo iban a regresar a Nicaragua junto a 19 personas más'.

‘El vuelo lo regresaron a las 4:15 de la madrugada del 20 [ayer], hacia su país de origen', indicó.

Ante esto el SNM, informó que no mantienen ninguna variación en los controles de entrada a ciudadanos nicaragüenses al país. A ellos se les permite la entrada y salida, o sea, el movimiento migratorio como siempre.

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, sostuvo que a las oficinas llegan amigos nicaragüenses que les informan que han tenido que salir corriendo sin ninguna documentación, cruzar por caminos y cruces en grupos por la frontera de Panamá con Costa Rica, sin pasar por los controles fronterizos.

‘Esto es preocupante porque se desconoce la cantidad de estos extranjeros. Sabemos que hay un éxodo masivo de personas. Por lo tanto, le hacemos una llamado al Gobierno para que se mantenga vigilante, porque por eso pueden entrar personas de buen y mal vivir, con ideales que puedan hacer que Panamá cambie de comportamiento', según Rodríguez.

Ayer, en la eucaristía, el padre Carlos Vilanova de la Basílica Menor de Don Bosco, pidió orar por la paz el pueblo y la reconciliación, porque la situación es delicada y la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados ante la injusticia.

CIFRA

25,269

nicaragüenses ingresaron a Panamá hasta el 30 de julio de 2018.