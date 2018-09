Lista de espera por un trasplante de órgano en la CSS es larga

martes 18 de septiembre de 2018 - 6:22 p.m.

Los renales son los de mayor demanda en el país

A pesar de que la Caja del Seguro Social (CSS) ha logrado realizar 63 trasplantes de órganos y tejidos en los primeros 8 meses del año, la lista de espera aún es larga.

Así lo informó, la coordinadora Nacional de Trasplante de la CSS, Dra. Elvia Muñoz, quién señaló que los órganos más comunes que se trasplantan en Panamá son los renales, los cuales tienen mayor demanda y una lista de espera considerable con un aproximado de más de 200 pacientes en espera.

Indicó que a los trasplantes hepáticos, le siguen los de Corneas, Células Hematopoyéticas o de Médula Ósea.

Muñoz enfatizó que la institución está evaluando la posibilidad de iniciar con el programa de trasplante de hígado de donantes vivos, porque hay niños que nacen con enfermedades hepáticas que necesitan un trasplante; “y no podemos esperar a que esos infantes evolucionen, sino que hay que brindarle una solución a corto plazo”, agregó.

Recalcó que a raíz de ello se estudia la viabilidad de establecer convenios de manera tal, que se pueda trasplantar esos niños en Panamá y no tengan la necesidad de trasladarse a otras latitudes lejos del apoyo de su familia.

“Definitivamente el costo de mantener un paciente trasplantado es tres veces menor que mantenerlo en hemodiálisis, ya que un paciente en tratamiento de hemodiálisis puede costar entre $20 a 30 mil al año, mientras que un paciente trasplantado solo va a costar $8 mil en sus controles y medicamentos”, aseguró la Dra. Muñoz.

La especialista explicó que desde que la CSS inició estos procedimientos en el año 1990 a la fecha, han realizado 800 trasplantes renales, 260 son de Donantes Vivos Relacionados (DVR) y 540 de Donantes Cadavéricos (DC). De corneas 174, hígado 65, de corazón 3 y de células hematopoyéticas 201.

Lo que debe saber de las donaciones

El principal requisito para la donación de órganos es la voluntad de ayudar a otras personas, para la donación en vida se debe ser una persona sana por lo que se realizan una serie de exámenes para determinar que la donación no ocasionará problemas de salud.

La Ley General de Trasplante N° 3 del 8 de febrero de 2010, estipula que para la donación en vida, la persona debe ser un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad.

La donación de órganos de personas vivas no relacionadas no está permitido por ley, ya que para hacer un donante vivo tiene que estar relacionado hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y por ende no se puede hacer entre amigos, vecinos, compañeros de colegios y trabajo, “porque cuando abrimos esta puerta por allí mismo puede entrar lo que es el tráfico de órganos”, subrayó.

En la donación de fallecido los exámenes se realizan en el momento de declarada la muerte, en principio, toda persona que fallece puede ser un donante, sin embargo al realizarse los exámenes de sangre se determina los órganos ó tejidos que se pueden donar.

La donación también depende de los antecedentes personales del fallecido, de la presencia ó no de infecciones ó tumoraciones al momento de fallecer. La compatibilidad es importante para determinar quién será el receptor del órgano a trasplantar, la primera compatibilidad es la del grupo sanguíneo.