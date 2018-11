Libertad provisional le costará medio millón a 'Pepe' Suárez

jueves 29 de noviembre de 2018 - 7:47 p.m.

El juez indicó que Federico José Suárez no es una persona de perfil peligroso

Este jueves, el juez Leslie Loaiza, del Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal, le concedió una fianza de excarcelación por un monto de 500 mil dólares al exministro de Obras Públicas, Federico 'Pepe' Suárez, la cual deberá consignar una vez quede ejecutoriado la resolución judicial para gozar de libertad provisional hasta que culmine proceso.

Suárez, esta vinculado al supuesto delito contra la administración pública, relacionado al caso del sobreprecio en el mejoramiento y ensanche de la Avenida Domingo Díaz.

Loaiza sustentó su decisión en que el exministro no posee antecedentes penales, no existe riesgo de fuga, no tiene posibilidad de contaminar pruebas ni destruir pruebas y ha cumplido con medidas cautelares de reporte.