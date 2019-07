Leucemia ‘mieloide' aguda está afectando a los pacientes adultos

martes 2 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Solo el 25% de pacientes que requieren trasplante de médula ósea tienen un donante.

En Panamá, cada año se registran cerca de 36 casos nuevos de pacientes con leucemia mieloide Aguda en la Caja del Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional.

Un cáncer que se desarrolla en la médula ósea y que afecta en mayor frecuencia a los adultos por encima de los 60 años.

Dimas Quiel, hematólogo y jefe del servicio de Hematología en el Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDr.AAM), explicó que esta enfermedad es altamente mortal, ya que, el 80% de los pacientes de riesgo alto no sobreviven.

Asimismo señaló que a diferencia de otros tipos de cáncer este no se puede prevenir.

‘Lamentablemente en este tipo de leucemia no existen pruebas de laboratorios que permitan a los pacientes tratar la enfermedad tempranamente', sostuvo.

No obstante, las leucemias por lo general suelen producir anemia, debilidad, cansancio, fatiga, sangrados, hemorragias e infecciones, síntomas que son señales de alerta.

Cabe señalar que, la quimioterapia y el trasplante de médula ósea son los tratamientos más comunes de este cáncer, pero esto puede variar dependiendo del subtipo de leucemia mieloide aguda que presente el paciente.

Donde solo el 30% de personas con este diagnostico logran curarse con quimioterapia, mientras que el otro 70% restante tienen que ser sometidos a tratamientos más agresivo como el trasplante de médula ósea.

A pesar de ello, no todos los pacientes son candidatos a este método.

Ni donantes, ni fármacos

Según el jefe de hematología del CHDr.AAM, un estudio realizado en nuestro país, demostró que solo el 25% de pacientes con leucemia posee un donante intrafamiliar HLA idéntico, lo que limita el proceso de trasplante para el resto de personas con esta enfermedad.

Otra de las disyuntivas, es la falta de medicamentos de quimioterapia que son vitales para llevar a los pacientes a un trasplante.

Recomendación

Especialistas instan a las personas a hacerse un hemograma cada año para ver como está la hemoglobina, glóbulos rojos y plaquetas.

Opinión de experto

Nutrición. Katherin Iglesias, nutricionista del Instituto Oncológico Nacional, explicó que la dieta de los pacientes oncohematológicos debe adaptarse a la situación individual. Sin embargo, debe ser apetitosa y bien presentada. Agregó, que deben evitar las carnes y huevos crudo s, frutas y vegetales no lavados, agua no hervida, la leche no pasteurizada, entre otros.

Faustina Díaz, presidenta de la APPPEH, señaló que este gremio brinda a los pacientes de enfermedades hematológicas , orientación y docencia en temas psicológicos y nutrición.

Asimismo indicó que este gremio está peleando para que se agilicen los procesos de compras de medicamentos, ya que, debido a la burocracia la Caja del Seguro Social son cada vez más lentos.