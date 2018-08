Lesionados por accidentes que involucran a metrobuses protestan en Avenida Cuba

jueves 2 de agosto de 2018 - 12:03 p.m.

Se sienten ignorados por el Gobierno

Lesionados por el metrobuses desde 2011 no reciben sus indemnizaciones. Cerraron la vía cercana al Parque Porras para exigir respuesta por sus afectaciones, pues están cansados de esperar sin recibir soluciones concretas.



Los manifestantes aseguran que conversaron con el procurador de la administración Rigoberto González a quien la presidencia señaló enviaría una nueva consulta sobre el pago a las víctimas.



No obstante, González indicó que no ha recibido ninguna documentación de parte del Ministerio de la Presidencia o de la empresa Mi Bus, pero que hará una solicitud a las autoridades para que agilicen este caso.



Son 35 personas afectadas que quedaron con lesiones permanentes a causa de algún accidente donde se vio involucrado un metrobus.