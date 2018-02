De León toma las riendas de la Corte

jueves 1 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

Están a la espera que el Ejecutivo nombre a los magistrados que hacen falta

ELECCIÓN

Desde hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es presidida por el magistrado Hernán De León Batista, luego que ayer en la tarde, en una reunión extraordinaria, el presidente de ese Órgano del Estado, José Ayú Prado, luego de dos periodos (2014 al 2018), presentara su renuncia irrevocable al cargo.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogado (CNA), Alfonso Fraguela, sostuvo que ‘es una forma de dejar claro que no pretende reelegirse', aunque considera que debieron realizarse las elecciones.

Los jueces decidieron escoger una nueva junta directiva, cuando ‘se cumpla lo más apegado al artículo 74 del Código Judicial'.

El exvicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, explicó que el artículo anterior quiere decir que ‘la elección formal de la directiva debe esperar la llegada de los nuevos magistrados'.

En dicha reunión, también se designó al magistrado Harry Díaz como presidente de la Sala Penal, y se mantiene el magistrado Abel Augusto Zamorano como presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

La abogada Cristina Torres dijo que ‘es interesante la opción. No es óbice de que no se pueda hacer bajo la figura de renuncia, mas, cuando no se han designado los magistrados faltantes, le toca al ejecutivo agilizarse'.