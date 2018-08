De León y Porcell prestos a someterse al polígrafo

sábado 18 de agosto de 2018 - 12:14 a.m.

Ambos se acusan de haber mentido en las versiones que dieron

JUDICIAL

Los tira y jala, dimes y diretes entre la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, y el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, sobre los presuntos chantajes y nuevos pinchazos que provocó la actual crisis en el sistema de justicia, ha generado que muchos se pregunten sobre quién dice la verdad.

Si De León con ‘no me consta, no existe tal grabación' o Porcell, al decir, ‘reafirmo mis palabras, él me dijo me grabaron, me grabaron. Él tiene miedo y debería hacer honor a su género, ser valiente y decir la verdad'.

Ambos concuerdan en que están dispuestos a someterse a un detector de mentiras, para ver quién dice la verdad.

‘Ante un careo, yo estoy tan segura de lo que pasó, voy aquí, allá, hoy o pasado y donde sea, porque él vino a mi despacho a decírmelo', dijo Porcell, y, De León, dijo que ‘no tengo ningún problema de ir a un detector de mentiras, ya hay denuncias y a la autoridad competente que tenga que ir, responderé, no hay problema'.

Reacciones

Para el analista político, Richard Morales, ninguno tiene la razón ‘ambos están encubriendo partes de la verdad, son cómplices en una disputa de poder entre las élites, que está llevando a la institucionalidad al punto de colapso'.

‘Ambos deben presentar pruebas y rendir cuentas al país de lo que verdaderamente está sucediendo, están utilizando la justicia para avanzar agendas políticas, el país merece la verdad', agregó Morales.

Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, señaló que el enfrentamiento entre los dos deja en evidencia la necesidad ‘de contar con mecanismos efectivos para atender los casos éticos de los funcionarios de alto perfil de la administración de justicia'.

Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, siente que ‘más que hablar polígrafo, debemos hablar de resultados de gestión. Siento que estamos cayendo en un rejuego, que está dando como resultado la desestabilización del sistema de justicia'.

Ceila Morelos, de la Asociación de Agnósticos y Ateos, considera que ‘no hay ninguna necesidad de careo, ni de polígrafo. La Comisión de Credenciales o una Comisión Ad Hoc debe proceder a la investigación. La comisión determinará si hay o no hay delito'.