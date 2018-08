Mi legado más importante es un país donde impere la justicia'

miércoles 8 de agosto de 2018 - 9:21 p.m.

Juan De Dios Caballero deberá enfrentarse el 16 de septiembre a 17 candidatos más

Juan De Dios Caballero candidato a la presidencia de la República en las primarias del 16 de septiembre del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó que el sistema educativo necesita una restructuración profunda, al tiempo que advirtió que de ganar la silla presidencial lo primero que hará es suspender el Decreto Ley 11, que crea La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA).

"Necesitamos que el pueblo tenga acceso a la alimentación barata y nacional", dijo el militante del PRD, quien agregó que hay que darle estabilidad a los productores nacional.

"Soy campesino de origen y trabajador del campo, hoy día los comerciantes se están aprovechando del productor. Hay que revisar cada tratado TLC, pues el Estado debe apoyar a los agricultores. Además se hace necesario que el Gobierno le ayude al productor a mejorar sus instrumentos y tecnologías con los que trabaja, hay que terminar con los intermediarios, hoy día todo se importa y poco se exporta", señaló.

En matería de educación el precandidato manifestó que es un tema bastante delicado pues considera que Panamá está muy atrasada frente a otros países del mundo.

"Hay que hacer una verdadera revolución, invertir bien en educación, no solo en infraestructura. El Estado debe proveer al niño de útiles y libros que les permita estudiar, por otro lado, hay que pagar mejor al maestro", señaló

Caballero aseguró que los Gobierno deben preocupararse más por preparar "mejor al hombre del mañana. Hay que hacer una reingeniería. La única forma de romper la pobreza es con la educación".

En cuanto al tema de la Constituyente aseguró que no está de acuerdo con un emparchamiento más de la Carta Magna.

"Se necesita voluntad política para convocar la Constituyente", agregó que entre los cambios que se deben ver es el tiempo por la que se nombran los magistrados, además de que a su juicio "hay que darle más poder a los municipios y juntas comunales. Hay que impulsar una verdadera descentralización, ahora lo que hay es un traslado de partida".

El perredista por otro lado, enfatizó que de ser presidente el legado más importante que puede dejar es "un país donde la justicia impere, no importa que sea cocotudo y dejar sentada una buena educación para todos".

"Aspiro a que la membresía me respalde y me de la oportunidad por que no estoy de acuerdo que los Gobiernos se hayan convertido en caja menuda de los empresarios", señaló.