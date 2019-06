Leer bien antes de firmar un contrato Elisa Suárez

Es lo que recomienda Elisa Suárez, de Convivienda, ante las quejas que presenta el sector

Los compradores no se toman el tiempo de leer los contratos de las casas que van a adquirir. Esa es una de las principales razones por las que luego no logran satisfacer sus inquietudes con el promotor del proyecto y su nuevo hogar se convierte en una pesadilla. Para evitar esto, es recomendable tomarse el tiempo para leer bien el contrato para que luego no existan vacíos en cuanto a responsabilidades. También recomiendan investigar en el mercado a quién le va a comprar la casa para saber si no se trata del que se lleva todas las quejas.

El historial de ACODECO, las quejas que ocupan el primer lugar desde el 2006 son las de compra de bienes inmuebles. ¿Por qué ocurre esto?

El incremento en el desarrollo inmobiliario ha sido muy grande. En los últimos 12 años hemos tenido un crecimiento de más de 18% anual en promedio, exceptuando el 2008 cuando el mundo estaba contraído. Así que evidentemente tantas construcciones generan quejas. Estamos muy conscientes de eso. Como gremio organizado serio, año con año tratamos de mejorar nuestros sistemas, nuestros procesos constructivos de la mano de que así mismo como fue creciendo la construcción, también fueron cambiando las reglas del juego en Panamá. Nosotros nos sometemos a normas constructivas muy duras en Panamá. A pesar de lo que las personas creen, piensan o repiten y dicen aquí que no hay seguimiento o controles, no es así. Para instalar cualquier tubería de gas, instalaciones eléctricas o de agua tenemos que cumplir una serie de requisitos. De hecho pasamos por 19 instituciones y más de 120 trámites desde el momento en que compramos un terreno para urbanizarlo hasta entregárselo al cliente. Es una de las industrias más reguladas en el país, y lo que me pregunto es si el exceso de normas no serán contra producente precisamente por hay quienes se saltan las normas. Lo que tenemos que hacer es ser eficientes. No es poner normas por poner, lo que nos estamos dando cuenta es que aquellos que no quieren cumplir las normas y no aparecen en el radar de las instituciones seguirá haciendo las cosas como quiera. Creo que ahí hay de todo, desde nuestros clientes que están en muchos sentidos insatisfechos hasta nosotros como industria de la construcción, merecemos que no haya una competencia desleal.

¿Quién fiscaliza a los desarrollos?

En el tema de cláusulas abusivas, publicidad engañosa o fecha de entrega, se regularizaron a través de la Ley 45 de Acodeco. Además de esa ley, llegó una reglamentación en la que participamos todos los sectores, que duró más de tres años, y quienes conocemos las reglas del juego tratamos de incorporar en los contratos para que esas situaciones no ocurran. Yo siempre le recomiendo a los clientes que lean muy bien su contrato de compra – venta. Nadie esta obligado a firmar algo que no quiere, y nos hemos dado cuenta que el panameño no lee lo que firma. Cuando lo haces adquieres derechos y responsabilidades y éstas últimas nos llevan a que si no las cumplimos nos apliquen ciertas cosas.

¿Existe un ente que integre estas situaciones y las fiscalice?

Nos manejamos a través de las ventanillas únicas del Ministerio de Vivienda y del Municipio. Ahí las instituciones hacen unos chequeos a tus planos, inspeccionan el proyecto. De hecho no te dan un permiso de ocupación para los clientes hasta que los bomberos hagan una inspección de las salidas de emergencia, de los tanques de gas, las eléctricas, etc. nosotros sí pasamos por un montón de regulaciones.

¿Cuál es el porcentaje entre la queja y lo que entregamos en proyectos de construcción?

Suena duro lo que te voy a decir porque la gente que no está contenta con su casa ha hecho una inversión y si no la recibe conforme es un dolor de cabeza. Pero el acompañamiento que necesitas tener también lo pasmos. Debemos cumplir con esos trámites. No hay un ente que pueda ver todo porque las especialidades son diferentes. En inspección y seguridad estamos claros, para que tengas un permiso como debe ser tienen que ir los bomberos y los municipios y éstos definen si todos los permisos que tienes y todas las inspecciones previas son correctas. Lo que falta es la efectividad de cómo se hace

¿Qué tan estrictos son los promotores al construir entre calidad y costos? ¿Cierran un ojo? ¿Por qué cometen los mismos errores?

Económicamente a mí no me conviene tener un proyecto con defectos, si partiéramos de ese principio entonces construiría lo que sea porque no tengo responsabilidades, y no es así.

Según hemos investigado, existe también una deficiencia en la redacción de los contratos que provoca vacíos y áreas grises que no definen responsabilidades…

Ahí es donde insisto. Los promotores serios estamos obligados a explicar a través de nuestros trabajadores cualquier punto del contrato que la gente no entienda. Nosotros teníamos en otra empresa un salón especial con un abogado de planta donde el cliente leía el contrato y le mostrábamos las cláusulas más importantes. Quiero pedir a las personas que sean precavidos, que no confíen, porque así como hemos tratado de corregir los contratos, hay otros que no y que pueden tener cláusulas abusivas, algunos que no especifiquen en la fecha cierta de entrega, que no especifican las garantías que deben estar incluidas dentro del contrato. Y muchas veces por firmar rápido no lo hacemos. Aquí también hay una parte de responsabilidad de quien compra. Cuide su inversión.

¿El gremio debate sobre nuevas correcciones para evitar ser el número uno en quejas en la Acodeco?

Mi gremio en particular, si medimos como lo de Acodeco que es acumulativo desde 2006, si medimos la cantidad de construcciones mis agremiados versus las quejas, no llegamos al uno por ciento de las quejas.

Entonces ¿quiénes son los que se llevan el premio de quejas?

Yo te puedo hablar de los míos, y eso no quiere decir que no tengamos quejas y las resolvamos. Claro que sí, pero la gente tiene que fijarse muy bien a quién le compra. Haga su averiguación antes de comprar en al menos cuatro proyectos y pregunte quién construye y luego verifique si esta agremiado. Pero cuando no formas parte de ningún gremio, el cliente está en riesgo.

