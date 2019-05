Laurentino Cortizo será proclamado este viernes presidente de Panamá

viernes 10 de mayo de 2019 - 11:16 a.m.

Cortizo, de 66 años, se llevó el triunfo el pasado domingo al obtener el 33 % de los votos.

Laurentino "Nito" Cortizo, quien se impuso por estrecho margen en los comicios del pasado domingo en Panamá, será proclamado este viernes como presidente electo del país, informó la Junta Nacional de Escrutinio.



En principio esta proclamación se programó para el jueves, pero la imposibilidad de escrutar en físico un puñado de votos debido a que el mal tiempo impedía su traslado desde una alejada comarca indígena hasta la capital panameña obligó a suspender el acto.



"Se confirma acto de proclamación para hoy viernes 10 de mayo" a las 19.00 hora local (00.00 GMT del sábado), indicó la Junta Nacional de Escrutinio, al confirmar que los votos pendientes llegaron a su sede, ubicada en el edificio del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).



"Es una situación inédita (...) No podemos predecir el tiempo en Panamá", admitía el jueves la presidenta de la Junta, Nivia Rosana Castrellón, y anunciaba que el acto podía realizarse o bien este viernes o el próximo lunes, dependiendo de si llegaban o no las actas.



La Junta, un ente autónomo e independiente del Tribunal Electoral (TE) integrado por miembros de la sociedad civil, se encarga del conteo final de los votos y de la proclamación del presidente elegido en los comicios.



Cortizo, de 66 años, se llevó el triunfo el pasado domingo al obtener el 33 % de los votos, en una apretada contienda con el también opositor Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD, liberal), que logró el 31 % y se tomó varias horas para reconocer la derrota tras denunciar "irregularidades" en el proceso.



Este exministro y exlegislador panameño sustituirá a partir del 1 de julio y por los próximos cinco años a Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista.



Cortizo mantuvo durante la campaña proselitista un fuerte discurso nacionalista y anticorrupción, y ofreció promover una reforma constitucional por la vía legislativa además del relanzamiento de la economía de Panamá.



Su triunfo permitirá el regreso al poder del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuyo último presidente había sido Martín Torrijos (2004-2009).



El PRD, fundado en 1979 por el fallecido general Omar Torrijos -que gobernó Panamá entre 1968 y 1981-, se perfila además como la primera fuerza de la unicameral Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, de acuerdo con los resultados preliminares de las votaciones del domingo.



La alianza del PRD y el partido Molirena puede llegar a sumar 40 de los 71 escaños, con 35 para el primero y 5 para el segundo, de acuerdo con los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo pasado.



Más de 2,7 millones de electores estaban llamados a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes, representantes de corregimiento y concejales.