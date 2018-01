Katleen Levy dice que a ella casi se la comen viva y a 'Nito ???'

jueves 4 de enero de 2018 - 12:05 p.m.

Cortizo arremetió contra la gestión del mandatario Varela y las reacciones de sus funcionarios han sido fuertes

Después que el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino “Nito” Cortizo, arremetiera contra la gestión del mandatario Juan Carlos Varela las reacciones de sus funcionarios han sido fuertes.

La diputada panameñista Katleen Levy dice que a ella casi se la comen viva cuando repartió agua con su rostro y nombre.

Levy escribió: "A mi me critican por repartir aguas con mi rostro y nombre, sin los colores del partido ni bandera y casi me comen viva ....este abiertamente anuncia candidatura y No se le crucifica ... ahhh ya recordé a los árboles que más frutos dan es al que le tiran piedras... No he dicho na".

En otro twitt, la diputada señala: "Que me alguien diga si las reformas electorales que aprobamos el año pasado eran un chiste/relajo o ya valieron madre".

En un tercer twitt le dice a “Nito” Cortizo que le tiene gran aprecio. "No tengo nada en contra del candidato “Nito” Cortizo es más le tengo gran aprecio pero Hay una Ley de Reformas electorales que todos debemos respetar".