Jurado absuelve a tres acusados por asesinato de policía en un robo en Panamá

domingo 23 de septiembre de 2018 - 1:17 p.m.

Tres personas imputadas por el crimen de un policía durante un robo en 2016 a la oficina tributaria de Panamá fueron hallados no culpables del delito de homicidio, informó hoy el Órgano Judicial.



"El Jurado de Conciencia, compuesto por 7 mujeres y un hombre, no tuvo la certeza de quién de los 3 fue el autor del homicidio; por ello su decisión de no culpables. La lectura de la sentencia por los otros delitos (robo y posesión ilícita de armas de fuego) es el 25 de septiembre", informó este domingo la fuente oficial.



A través de mensajes en su cuenta de Twitter, el Órgano Judicial precisó que "el juicio oral por el asalto a la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó en horas de la noche de ayer" sábado.



El 23 de diciembre de 2016 murió en un hospital el sargento Nelson Guerra, alcanzado por un tiro en la cabeza tres días antes durante el asalto a la sede de la oficina recaudadora de tributos, ubicada en el elegante paseo marítimo de la capital.



Guerra custodiaba la sede estatal cuando un grupo de asaltantes entró y se llevó por la fuerza sacos con 73.000 dólares en efectivo y cheques por más de 11 millones de dólares.



El sargento, que fue herido por los delincuentes en medio de un tiroteo, fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Panamá (privado), donde estuvo recluido y fue intervenido, aunque se mantuvo siempre en estado grave, según informó la Policía.



Entonces se informó que los dos sospechosos arrestados, de 35 y 23 años, quedaron bajo detención preventiva y se les formularon los cargos de robo, posesión ilegal de armas y homicidio.



A raíz de ese hecho, la DGI suspendió entonces "hasta segunda orden" y por "seguridad" el cobro en efectivo de los tributos en sus agencias a nivel nacional, tras el asalto que sufrió en su sede principal.