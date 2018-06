Juez ordena el sobreseimiento de caso sobre bolsas navideñas

El Órgano Judicial explicó en un comunicado que el fallo se decretó "al no existir ningún elemento probatorio que acreditara un hecho punible" y tras una auditoría de la Contraloría General de la República que establece que no se incurrió en ningún perjuicio económico contra el Estado.



Durante la audiencia celebrada este miércoles, el Ministerio Público pidió el enjuiciamiento de los imputados por haber cometido presuntamente un delito de peculado y malversación de fondos públicos.



El Ministerio Público sostiene que la dirección del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) otorgó un contrato amañado de 5 millones de dólares para la elaboración de 100.000 bolsas de comidas que iban a ser entregadas en Navidad y que finalmente no fueron otorgadas.



La Fiscalía se basó, entre otras pruebas, en el testimonio del entonces director del PAN, Rafael Guardia Jaén, a quien un tribunal panameño le anuló los cargos el pasado 30 de mayo por este caso tras colaborar en las investigaciones.



En diciembre del año pasado, Guardia Jaén alcanzó otro acuerdo de pena con la Justicia panameña por la compra de granos de comida con sobrecostes millonarios, que incluía una condena de 5 años de cárcel, el pago de 30 millones de dólares y la desaprehensión de varios bienes millonarios, pero fue parcialmente revocado por otro tribunal.



El Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue una agencia gubernamental ya extinta que fue foco de corruptelas durante la pasada Administración y cuyos últimos exdirectores se encuentran procesados.