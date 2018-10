‘A los jubilados se le debe aumentar'

domingo 21 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

La maestra Lina dice que hace falta más trabajo, educación y evitar el abandono familiar para levantar a la sociedad

MALESTAR

Lina Rivera, es una docente que labora en un colegio en el distrito de San Miguelito. Desde su perspectiva da a conocer su opinión sobre el actuar de las autoridades del Gobierno.

¿Se le debe dar un aumento a los jubilados y pensionados?

Claro que sí, se les debe aumentar a los pensionados y jubilados. El dinero no alcanza debido al alto costo que tiene la vida.

¿Qué se debe hacer con los pedófilos que abusan de los menores?

Hay que castigarlos en la cárcel para que tomen un escarmiento, pero a la vez se le debe dar ayuda con tratamientos psiquiátricos y espiritual con la asistencia de pastores evangélicos que sean idóneos para que sean libres de ese demonio que los tiene influenciados.

¿Usted cree que las cifras de la delincuencia han disminuido?

La verdad si creo que hayan disminuido, pero aun hay que seguir trabajando porque cada día que pasa se va acrecentando más por la falta de trabajo, por una mejor educación y abandono familiar.

¿Se le ha hecho justicia a los familiares y pacientes que están vivos por el jarabe dietilenglicol?

No se les ha hecho una verdadera justicia, porque aún hay muchos pacientes sobrevivientes que ni siquiera los han certificado. Yo soy uno de esos. La mitad de mi salario los gastos en medicamentos, laboratorios y en estudios especializados como la resonancia magnética que la he tendido que pagar. La pensión que ganan los actuales pacientes certificados no les alcanza porque están padeciendo de otros males por las secuelas. Esto hace que tengan que tomar muchas medicinas y hacerse tratamientos. Hay que aumentar la pensión de los certificados y certificar de inmediato a los que no están certificados. Estamos sufriendo con las secuelas que nos dejo ese veneno que creíamos que era medicina y nos los tomamos.

¿Está de acuerdo con la reelección de las autoridades del Gobierno?

No estoy de acuerdo con la reelección de las autoridades del Gobierno, porque hay que darle oportunidad a nuevas personas a esa gente nueva. Han ocurrido muchos casos de corrupción tales son los casos que se dieron con Riegos de Tonosí, en la provincia de Los Santos, Finmecanicca, caso en que se pagaron 250 millones de dólares, por el equipo de los helicópteros, los radares y mapas cartográficos cuando en otros países solo pagaron $50 millones.

¿Qué hay que hacer para mejorar la educación oficial en el país?

Para mejorar la educación en el país hay que establecer nuevos programas educativos ya que están obsoletos. Hay que actualizar académicamente a los profesores en cada una de sus materias y remunerarlos mejor.

¿Panamá está preparada para el matrimonio entre persona del mismo sexo?

No está preparada para que se haga el matrimonio gay. Pero aquí prevalece el matrimonio originario que es entre una mujer y un hombre y eso está conformado por la familia que fue diseñada por Dios. En Panamá gobierna Cristo y su palabra es anta.

¿Es necesario hacer un cambio en la Constitución a través de una Asamblea Constituyente?

Si que es necesario que se haga un cambio en la Constitución porque desde el año 1972 se mantiene obsoleta y no se ajusta a los avances que se han dado en la sociedad. Necesitamos una Constituyente Originaria hecha por profesionales idóneos con maestrías, doctorados y no una Constituyente Paralela que esta adjunta a la asamblea de diputados.

¿Hay independencia en los órganos Legislativo, Ejecutivo y el Judicial?

No existe una verdadera independencia en los Órganos del Estado. No hay una verdadera democracia ya que en el gobierno anterior había una dictadura civil y ahora con este gobierno pasa la misma situación.

¿Qué se debe hacer con conductores que manejan en estado de embriaguez o drogados?

Hay que prepararlos académicamente para que sean responsables en el manejo.

¿Cree usted que en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud la atención que se les ofrece a los pacientes es de calidad?

Es pésima, pero sobre todo en las instalaciones de la Caja de Seguro Social. Hacen falta medicamentos. Los especialistas que son funcionarios le ponen toda la responsabilidad a los practicantes para ellos atiendan a sus pacientes en sus hospitales privados. No les están enseñando bien a sus alumnos de medicina. Los funcionarios idóneos están poniendo a sus practicantes todos los procedimientos quirúrgicos, poniendo en peligro la vida de los pacientes. Casi la mayoría de los médicos especialistas y cirujanos que hay en Panamá se han convertido en materialistas porque todo lo hacen por el dinero y no están ejerciendo su profesión con sensibilidad humana. Conozco el caso de una señora que toma como diez medicamentos diarios y el cirujano ortopeda la ha engañado como tres veces le decía que tenia que hacerse los exámenes pre-operatorios y cuando la señora le lleva se los echaba para atrás. Lo último que este especialista le dijo a esta pobre mujer es que si ella no quería seguir esperando más, que consiguiera 60 mil dolares y que él la operaba en un hospital privado donde él labora.