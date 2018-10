La Joyita se lleva el II Concurso Nacional de Trovadores

viernes 12 de octubre de 2018 - 3:56 p.m.

Los destacados artistas que se desempeñaron como jurados calificaron vestuario, saloma, tono de voz, métrica, rima y sentido de la décima

Al son del torrente Mesano y Gallino, se llevó a cabo el II Concurso Nacional de Trovadores, con la participación de seis personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, Santiago, Chiriquí, Chitré y Las Tablas, quienes deleitaron a los presentes con el tema "Porque la Familia es, Base de Superación".

Los jurados calificadores fueron la trovadora María del Milagro Marín, el compositor José Augusto Broce y el profesor de Arte de la Escuela Juan Demóstenes Arosemena, Reynaldo Ábrego, quienes calificaron vestuario, saloma, tono de voz, métrica, rima y sentido de la décima.

Luego de dos rondas, la primera con pie forzado y la otra con tema libre, los jurados deliberaron que el ganador de la competencia fue el privado de libertad Franklin Samaniego de La Joyita, segundo lugar Emilio Camerena de Santiago y el tercer puesto German Hernández de Chitré.

Samaniego expresó que "antes de estar en prisión, nos dedicamos a la locución y la cantadera, pero nunca había cantado mejorana, por eso le doy gracias al Sistema Penitenciario, al jurado, mi familia que vino a verme y los otros trovadores, por la oportunidad, porque la segunda participación fue la vencida".

Marisol Samaniego, hija de triunfador, dijo estar emocionada ver a su padre ganar, "muy orgullosa, estoy muy agradecida con la oportunidad que le brinda el Sistema Penitenciario con esta actividad que resalta el folklore y salga a compartir con la familia y le traje a su nieto, que por primera vez lo ve".

La competencia se efectuó en el Gimnasio de la Escuela Normal de Santiago, ante la presencia de Sharon Díaz, Subdirectora General del Sistema Penitenciario, Gladys Domínguez, jefa del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación, Patricio Batista, vicegobernador de la provincia de Veraguas, así como representantes regionales del Despacho de la Primera Dama, Policía Nacional, Instituto Nacional de Cultura, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Defensoría del Pueblo, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Juntas Técnicas de los centros penitenciarios y familiares de los trovadores.

El profesor Ábrego, en representación de jurado, manifestó que "no me imaginaba el talento, espectacular, buena organización y participación, porque hemos sido jurado en otros concursos y los participantes no tienen esa destreza que mostraron estos muchachos en todo, en especial la improvisación muy bien llevada".

La Subdirectora General del Sistema Penitenciario indicó que esta segunda actividad culminó con un éxito importante, no solo para el Sistema Penitenciario, "porque en verdad esto le da libertad de mostrar el talento que tienen las personas privadas de libertad, eventos como este se hacen para complementar los programas culturales y educativos que se realizan en los centros penitenciario.

"Es un avance más para el cumplimiento del plan de reforma penitenciaria, hemos hechos cambios trascendentales en nuestro sistema y el concurso va de la mano de la cultura y el folklore, porque esto representa la identidad de un país y las personas privadas de libertad también forman parte de Panamá".

Batista por su parte hizo un llamado al cambio de las personas privadas de libertad y a las autoridades, que tienen el deber de involucrarse en la resocialización. "Ustedes están privados de libertad, pero no de su dignidad de ser persona y cuando salgan estoy seguro que cambiarán, porque creo en el cambio", recalcó el Vicegobernador.