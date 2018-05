Una joven panameña con síndrome de Down premiada en Egipto por un documental

viernes 4 de mayo de 2018 - 11:28 a.m.

Presentó el documental "Es hora de enamorarse", basado en la obra teatral homónima y protagonizada por jóvenes con síndrome de Down

La panameña María José Paiz, de 20 años y con síndrome de Down, fue galardonada hoy por una fundación egipcia por un documental presentado al festival Auladna, dedicado a jóvenes con alguna deficiencia.

La fundación Auladna premió a Paiz por el documental "Es hora de enamorarse", basado en la obra teatral homónima y protagonizada por jóvenes con síndrome de Down. María José, que este jueves participó en un coloquio con jóvenes egipcios con discapacidades en El Cairo, envió un mensaje alentador a los menores que se encuentran en esta situación.

"No te subestimes, acéptate, valórate, apréciate como eres, sé tu mismo. Te van a decir que no puedes hacer cosas, pero tú puedes. Eres tu propio guía, sabes lo que te gusta. No importa la discapacidad, importan las capacidades y hay muchas para lograr lo que quieres", afirmó María José, en declaraciones a Efe.

La joven se declaró "muy orgullosa" por el reconocimiento y dijo que dedica el premio a Panamá, país que, resaltó, apoyó el documental.