José Muñoz aspira a la Presidencia y promete "no engañar al pueblo"

"Yo no voy a engañar a mi pueblo (...), yo sí sé lo que es pasar necesidades", algo que, indicó Muñoz, le abre a una "sensibilidad social" difícil de conseguir en alguien que no haya sufrido dificultades económicas y sociales.



Como credenciales presenta que tiene "más de 30 años" en la política, 25 de ellos como representante de corregimiento, lo que le da la posibilidad de conocer claramente cuál es la problemática de la sociedad panameña.



"He vivido en Tocumen", un sector de la capital de Panamá, "toda mi vida. Conozco los problemas" del día a día de los panameños, dijo.



"Qué difícil es pensar que han pasado gobierno tras gobierno y que todavía Panamá tenga el problema de la basura. No hay que venir de Harvard para saber cómo se recoge la basura, cómo se soluciona el tema del agua. Ha habido falta de voluntad para hacer las cosas", valoró.



Muñoz, quien renunció a las filas del partido Cambio Democrático (CD), de Martinelli, para fundar el Alianza, que preside, reafirmó que competirá por la candidatura presidencial de esa formación en las primarias del próximo 7 de octubre.



"Me voy a postular" como precandidato presidencial, "tengo entendido que (también lo hará) José Domingo Arias", quien fuera el candidato presidencial del CD en las pasadas elecciones de mayo de 2014, dijo Muñoz.



Arias llegó segundo en el pasado certamen electoral, en el que con una ventaja cercana a los nueve puntos le derrotó el actual presidente del país, Juan Carlos Varela.



Muñoz recalcó que su partido, reconocido legalmente en febrero pasado y que cuenta con 32.158 adherentes, de acuerdo con los registros del Tribunal Electoral, tiene la particularidad de permitir que se postulen a cargos de elección popular personas no inscritas en la formación.



"Otras personas (además de Arias) me han dicho que se quieren postular" con el Alianza, "el único partido verdaderamente democrático" de Panamá, aseveró.



Además de las primarias presidenciales, Alianza celebrará otras internas 17 de noviembre para elegir al resto de sus candidatos para los comicios generales del 5 de mayo de 2019.



En mayo de 2019 serán elegidos en Panamá el presidente y el vicepresidente del país, 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN) y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus respectivos suplentes.



También 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Todos estos cargos principales cuentan con sus suplentes.



Más de 2,7 millones de personas están habilitadas para emitir el sufragio en esos comicios, de acuerdo con los datos del padrón electoral preliminar que actualmente es sometido a un programado proceso de depuración.