Jefe Policial tico obstaculiza trabajo de periodistas panameños en Paso Canoas

viernes 5 de octubre de 2018 - 7:59 a.m.

Comunicadores panameños brindan cobertura a las protestas de ciudadanos costarricenses por las reformas fiscales

“Él se me acercó y me cuestionó abiertamente las razones de la cobertura. Nosotros hemos emitido en las principales ediciones noticiosas. Yo me sentí intimidado por su proceder, incluso me condujo hasta la línea amarilla. Para nosotros es insólito pues tenemos una familiaridad que permite a profesionales de Costa Rica pasar al lado panameño sin dificultades, no sé si en su país tienen que pedir permiso a la Policía para ejercer el periodismo, pero nosotros no lo acostumbramos, por eso extraña la actitud de acosó del Jefe Policial. Ya por la mañana había ocurrido lo mismo con un colega”, dijo el periodista Raúl López, de Telemetro al diario digital Elguardian.cr.

López, quien brinda cobertura a las protestas de ciudadanos costarricenses por un paquete de reformas fiscales que, según alegan, el Gobierno de su país planea aprobar, denunció que fue intimidado por el Jefe de la Policía Fronteriza Tica.

"Atentado contra la libertad de expresión. Director de la Policía Fronteriza de Costa Rica intimida el equipo de Telemetro Reporta que da cobertura a protestas en Paso Canoas. Cuestionó nuestra labor en el cordón fronterizo", escribió López en su cuenta de Twitter.

“Nosotros consideramos que no sólo es de interés costarricense, sino de Panamá por las repercusiones económicas y sociales para los pobladores de una línea fronteriza común e imaginaria” agregó el comunicador a Elguardian.cr.